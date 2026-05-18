B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » SURSE: Kelemen Hunor dă peste cap planul PSD. De ce UDMR refuză această formulă de guvernare și ce calcul își fac social-democrații

SURSE: Kelemen Hunor dă peste cap planul PSD. De ce UDMR refuză această formulă de guvernare și ce calcul își fac social-democrații

Ana Maria
18 mai 2026, 15:34
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
SURSE: Kelemen Hunor dă peste cap planul PSD. De ce UDMR refuză această formulă de guvernare și ce calcul își fac social-democrații
Sursă foto: Inquam/Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce refuză UDMR să intre cu miniștri într-un Guvern minoritar PSD
  2. UDMR aruncă în aer scenariul PSD. Ce calcul își fac social-democrații
  3. În ce condiții ar accepta UDMR să intre la guvernare
  4. UDMR aruncă în aer scenariul PSD. Ce scenarii au rămas pe masa negocierilor

UDMR aruncă în aer scenariul PSD. Negocierile pentru formarea noului Executiv continuă într-un climat tensionat, iar unul dintre scenariile discutate intens după consultările de la Palatul Cotroceni pare să întâmpine deja obstacole serioase. Deși PSD susține că ar putea strânge suficiente voturi pentru a instala un Guvern minoritar, UDMR transmite că nu este dispus să intre într-o astfel de formulă în actualele condiții.

Potrivit unor surse parlamentare, reținerea formațiunii conduse de Kelemen Hunor are legătură directă cu modul în care ar putea fi construită majoritatea parlamentară necesară învestirii.

De ce refuză UDMR să intre cu miniștri într-un Guvern minoritar PSD

După consultările de luni de la Cotroceni, UDMR a transmis că nu vede fezabilă o colaborare într-un Executiv minoritar condus de PSD, iar explicația ar ține de susținerea parlamentară pe care s-ar baza un asemenea guvern.

Potrivit surselor parlamentare, UDMR nu dorește să facă parte dintr-un cabinet care ar depinde, direct sau indirect, de voturi venite din zona partidelor suveraniste.

Chiar dacă social-democrații ar putea, teoretic, să construiască o majoritate fără sprijinul AUR, problema ar apărea dinspre parlamentarii SOS și POT.

În evaluarea UDMR, nu există o diferență reală între aceste formațiuni și AUR din perspectiva poziționării politice, motiv pentru care participarea într-o astfel de formulă este exclusă.

UDMR aruncă în aer scenariul PSD. Ce calcul își fac social-democrații

Lia Olguța Vasilescu a afirmat luni că PSD a purtat deja discuții în Parlament și consideră că are șanse reale să obțină voturile necesare pentru a instala un Guvern minoritar. Pentru învestirea unui nou Executiv sunt necesare 233 de voturi, iar calculele social-democraților ar indica posibilitatea strângerii a aproximativ 240 de voturi.

Acest scenariu ar exclude sprijinul parlamentarilor din PNL, USR și AUR, însă ar presupune alte susțineri parlamentare sensibile politic.

În ce condiții ar accepta UDMR să intre la guvernare

Sursele parlamentare susțin că UDMR nu exclude participarea la guvernare, însă doar în formule susținute clar de partidele considerate pro-europene. Una dintre variante ar fi refacerea fostei coaliții și susținerea unui Executiv condus fie de un premier politic desemnat de PSD sau PNL, fie de un independent ori tehnocrat, potrivit Știripesurse.

O altă variantă ar presupune ca PNL și USR să susțină în Parlament un Guvern minoritar PSD. Ca variantă de rezervă, UDMR ar lua în calcul inclusiv susținerea unui guvern complet tehnocrat, însă doar dacă acesta ar avea sprijin clar din partea formațiunilor pro-occidentale.

UDMR aruncă în aer scenariul PSD. Ce scenarii au rămas pe masa negocierilor

După consultările conduse de președintele Nicușor Dan, discuțiile par să se fi restrâns la două scenarii principale.

Primul este formarea unui Guvern minoritar construit în jurul PSD, cu susținere parlamentară negociată punctual. Al doilea presupune instalarea unui Executiv complet tehnocrat, susținut de o majoritate mai largă în Parlament.

În acest moment, rămâne de văzut dacă șeful statului va încerca să forțeze una dintre aceste formule sau dacă va convoca o nouă rundă de consultări pentru deblocarea negocierilor.

Tags:
Citește și...
Revoltător! Un politician din Vaslui apără un profesor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevelor. El a criticat public o elevă care a sunat la 112: „Și-a făcut colegii de râs”
Politică
Revoltător! Un politician din Vaslui apără un profesor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevelor. El a criticat public o elevă care a sunat la 112: „Și-a făcut colegii de râs”
LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu partidele pentru nominalizarea unui premier / Ce condiții au pus delegațiile (UPDATE)
Politică
LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu partidele pentru nominalizarea unui premier / Ce condiții au pus delegațiile (UPDATE)
Condiția AUR pentru a vota noul guvern. Petrișor Peiu: „E logic!” (VIDEO)
Politică
Condiția AUR pentru a vota noul guvern. Petrișor Peiu: „E logic!” (VIDEO)
Rectorul SNSPA exclude scenariul unui guvern cu premier PSD. Soluția pe care o evită președintele Nicușor Dan
Politică
Rectorul SNSPA exclude scenariul unui guvern cu premier PSD. Soluția pe care o evită președintele Nicușor Dan
PNL pregătește un congres după intrarea în opoziție. Liberalii discută resetarea internă după criza guvernamentală
Politică
PNL pregătește un congres după intrarea în opoziție. Liberalii discută resetarea internă după criza guvernamentală
PSD, dispus să accepte varianta premierului tehnocrat. Ce condiții pune ca să-l accepte
Politică
PSD, dispus să accepte varianta premierului tehnocrat. Ce condiții pune ca să-l accepte
Surse: Varianta de premier respinsă de PSD. Negocierile se complică. Ce urmează
Politică
Surse: Varianta de premier respinsă de PSD. Negocierile se complică. Ce urmează
VIDEO: UDMR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Kelemen Hunor anunță că nu vrea un Guvern în spatele căruia se află AUR
Politică
VIDEO: UDMR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Kelemen Hunor anunță că nu vrea un Guvern în spatele căruia se află AUR
VIDEO: USR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Mesajul lui Fritz după discuțiile cu președintele. Fără Guvern tehnocrat și fără susținere pentru PSD
Politică
VIDEO: USR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Mesajul lui Fritz după discuțiile cu președintele. Fără Guvern tehnocrat și fără susținere pentru PSD
SURSE: Surpriză după consultările cu Nicușor Dan. Doar două variante au rămas pe masă pentru noul guvern. Care sunt acestea
Politică
SURSE: Surpriză după consultările cu Nicușor Dan. Doar două variante au rămas pe masă pentru noul guvern. Care sunt acestea
Ultima oră
17:00 - Cei doi militari răniți în explozia de la depozitul de muniție din Botoșani, transferați în Belgia. România, tot fără soluții pentru marii arși
16:59 - Revoltător! Un politician din Vaslui apără un profesor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevelor. El a criticat public o elevă care a sunat la 112: „Și-a făcut colegii de râs”
16:49 - Plăți uriașe prin programul de investiții locale. Ministerul Dezvoltării anunță facturi achitate integral la „Anghel Saligny”
16:40 - LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu partidele pentru nominalizarea unui premier / Ce condiții au pus delegațiile (UPDATE)
16:32 - Cele patru trupuri ale italienilor morți în Maldive au fost recuperate. Un scafandru și-a pierdut viața în timpul misiunii
16:26 - Prima enciclică a Papei Leo vizează inteligența artificială. Când va fi publicat documentul istoric
16:24 - Condiția AUR pentru a vota noul guvern. Petrișor Peiu: „E logic!” (VIDEO)
16:05 - IKEA anunță din nou concedieri masive. Sute de angajați vor fi dați afară. Motivul deciziei
16:01 - Xi Jinping așteaptă vizita lui Vladimir Putin. Beijingul devine centru al puterii mondiale
15:58 - MAI investește milioane pentru protejarea noilor buletine electronice și dezvoltarea unui chatbot AI