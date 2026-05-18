Daniel Zamfir, despre scenariul premierului tehnocrat

a convocat partidele la consultări pentru stabilirea unui candidat de premier susținut de o majoritate parlamentară. În acest context, au apărut tot felul de speculații cu privire la viitoarea formulă guvernamentală. Cu atât mai mult cu cât nici partidele nu au înaintat o propunere de premier.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a precizat că partidul său este dispus la un compromis, în sensul acceptării unui guvern condus de un premier tehnocrat. El a precizat că social-democrații pun o serie de condiții minimale pentru a fi de acord cu o astfel de propunere. Între altele, un tehnocrat trebuie să fie la curent cu realitățile economice și politice, dar și să fie dispus la dialog.

„Noi n-am dat niciun nume, n-am avansat niciun nume (de viitor premier). Ce pot să vă spun este că nu excludem ab initio varianta unui premier tehnocrat. În schimb, avem nişte condiţii minime pentru a accepta un premier tehnocrat. Asta înseamnă, în primul rând, să cunoască economia, să aibă o capacitate de dialog, ceea ce n-a avut Ilie Bolojan, acesta fiind unul dintre motivele pentru care a fost demis.

De asemenea, tehnocratul trebuie să fie o persoană care să cunoască viaţa politică, lumea politică, pentru că un tehnocrat venit dintr-o anumită zonă care nu are legătură cu viaţa politică din România ar fi sortit eşecului”, a explicat Zamfir, la Palatul Parlamentului.

PSD negociază formarea unei majorități

Daniel Zamfir a declarat că partidul său este în discuții cu mai mulți parlamentari în vederea constituirii unei majorități. Potrivit spuselor sale, indiferent de preferințele PSD, în situația dată, președintele va avea ultimul cuvânt la nominalizarea viitorului premier.

„Până la urmă, decizia de nominalizare a premierului este a preşedintelui Nicuşor Dan. Eu v-aş ruga să aşteptăm discuţiile de astăzi de la Palatul Cotroceni. Am înţeles că va invita la negocieri şi grupurile mai mici, aşadar domnia sa doreşte să aibă o imagine mai clară despre posibilitatea de a se contura o majoritate”, a mai spus Zamfir.

Senatorul social-democrat s-a arătat convins că un nou guvern va fi învestit într-un timp scurt, până la finalul actualei sesiuni parlamentare. El s-a arătat convins că în foarte scurtă vreme va fi propus un nume de premier. În acest sens, a precizat că Sorin Grindeanu „îşi poate asuma mandatul de prim-ministru”. Rolul de a nominaliza premierul este al preşedintelui Nicuşor Dan, a precizat el.

„Categoric, trebuie să avem Guvern până la vacanţa parlamentară. (…) Eu cred că într-un timp foarte scurt vom avea o nominalizare de prim-ministru, poate chiar săptămâna viitoare, este doar o opinie personală”, a spus senatorul.