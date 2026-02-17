B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au descoperit medicii (FOTO)

Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au descoperit medicii (FOTO)

Traian Avarvarei
17 feb. 2026, 11:54
Cuprins
  1. Rezultatul testului antidrog făcut de Negoiță
  2. De ce a decis Negoiță să-și facă un test antidrog la INML

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a decis singur să se testeze antidrog la Institutul de Medicină Legală, iar rezultatul analizelor tocmai a venit.

Rezultatul testului antidrog făcut de Negoiță

Robert Negoiță a primit marți rezultatul testului, acesta fiind negativ.

„Ca să nu fie ceva neclar”, a scris primarul, pe Facebook.

De ce a decis Negoiță să-și facă un test antidrog la INML

Robert Negoiță a decis să-și facă analizele la INML după ce, la un test rapid pe care protestatarul Marian Ceaușescu i l-a făcut, a ieșit pozitiv la cocaină.

Însă medicii și specialiștii nu recomandă aceste teste rapide deoarece de mult prea multe ori dau rezultate fals pozitive sau fals negative.

Printr-o situație similară a trecut și Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. La testul rapid făcut tot la inițiativa protestatarului a ieșit pozitiv la marijuana, dar la testul făcut la INML a ieșit negativ.

