Robert Sighiartău: Eu nu cred că USR PLUS va avea altă variantă decât să voteze o guvernare alături de PNL. Din păcate, se vede foarte clar lipsa de experiență a unui partid nou, se iau decizii copilărești (VIDEO)

Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, s-a arătat de părere că USR PLUS nu va avea altă variantă decât să revină la guvernare. „Partenerilor noștri le-am spus foarte serios și clar, și ferm că nu putem renunța la premierul Partidului Național Liberal care este susținut de tot Partidul Național Liberal”, a declarat el, luni seară, înainte de ședința de la Vila Lac 2, unde liberalii se repliază după ce Dan Barna anunțat că miniștrii USR PLUS demisionează în bloc din Guvern.

Ce a declarat Robert Sighiartău (PNL) după ce a fost anunțată retragerea miniștrilor USR PLUS din Guvern

„Cred că prima variantă, cea mai viabilă pe termen mediu și lung, este cea a colaborării cu USR PLUS, doar că partenerilor noștri le-am spus foarte serios și clar, și ferm că nu putem renunța la premierul Partidului Național Liberal care este susținut de tot Partidul Național Liberal. Inclusiv domnul Ludovic Orban, inclusiv echipa domnului Orban au votat pentru susținerea domnului Cîțu, mesajul lor a fost foarte clar. Cu atât mai mult, acum țara are nevoie de stabilitate, are nevoie să genereze acele reforme pentru care ne-au votat cetățenii. Eu nu cred că USR PLUS va avea altă variantă decât să voteze o guvernare alături de Partidul Național Liberal, că nu îi văd votând altă guvernare, PSD, AUR ș.a.m.d”, a declarat Robert Sighiartău.

Secretarul general al PNL spune că „se vede foarte clar lipsa de experiență” a unui partid care este în premieră la guvernare.

„Din păcate, se vede, și o spun cu durere, se vede foarte clar lipsa de experiență a unui partid nou, care este pentru prima dată la guvernare. Se iau decizii la cald, se iau decizii copilărești și cred că mulți dintre liderii raționali ai USR PLUS, mai ales după finalizarea alegerilor interne de acolo, vor lua această decizie de revenire la guvernare și de a guverna pentru cetățenii care i-au votat, deci cred că aceasta este soluția serioasă și cred că vor cumpăni foarte serios”, a adăugat Robert Sighiartău.