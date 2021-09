Miniștrii USR PLUS, demisie în bloc din Guvernul Cîțu. Dan Barna: Am decis că nu mai putem merge mai departe cu acest premier. Florin Cîțu a dinamitat conștient și perfect responsabil această coaliție (FOTO, VIDEO)

Miniștrii USR PLUS demisionează în bloc din Guvernul Cîțu, a anunțat Dan Barna, copreședintele formațiunii, care l-a acuzat pe Florin Cîțu că „a dinamitat conștient și perfect responsabil” coaliția și care susține că impasul politic de la București poate fi depășit în doar câteva zile dacă PNL propune un nou premier.

Dan Barna: „Miniștrii USR PLUS se retrag din cabinetul Florin Cîțu”

„Am rămas pe poziții, având încredere în democrație, dar văzând ceea ce s-a întâmplat astăzi în Birourile permanente reunite am decis că nu mai putem merge mai departe cu un premier care guvernează fără un minim respect pentru protocolul de colaborare a coaliției, un minim respect pentru adevăr, un minim respect pentru ceea ce înseamnă interesele reale ale românilor. Este legitimă lupta internă politică într-un partid, dar atunci când ea este folosită pentru a risipi resursele națiunii și a aloca zeci de miliarde pe promisiuni către primari într-un interes electoral propriu este un lucru pe care l-am spus și înainte, și l-am spus și în discuțiile din momentul acestei crize că nu putem să mergem mai departe. Nu se mai poate așa și nici nu se va mai putea mai departe așa cu USR PLUS pentru că aceasta este diferența pe care vrem să o aducem în politica din România”, a declarat copreședintele USR PLUS, care spune că actuala coaliție „poate să meargă mai departe”, dar „cu un alt premier”.

Dan Barna susține că „Florin Cîțu a dinamitat conștient și perfect responsabil această coaliție, cu bună știință și cinism”.

„Florin Cîțu nu mai poate să fie premier și din acest motiv miniștrii USR PLUS se retrag din cabinetul Florin Cîțu. Este o decizie pe care am luat-o împreună cu toți colegii din USR PLUS, este o decizie susținută de Biroul Național și în acest context ne prezentăm demisiile, le aveți aici și pe a mea, și pe ale celorlalți colegi miniștri, le au fiecare în mână, mâine dimineață la prima oră premierul va avea demisiile noastre pe birou, astfel încât să deblocăm această criză, care astăzi în Biroul permanent a devenit una ridicolă. Nu s-a întâmplat niciodată în 30 de ani și mă îndoiesc că s-a întâmplat în vreo țară pretins democratică din lume ca oamenilor care au semnat o moțiune de cenzură să li se spună, fiind priviți în ochi, `nu este semnătura dumneavoastră, avem îndoieli serioase că semnătura pe care o aveți vă reprezintă`. Este un abuz grotesc care aruncă România în beciurile pseudo-democrației”, a adăugat Dan Barna.