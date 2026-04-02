România caută soluții pentru o problemă financiară majoră legată de vaccinurile anti-COVID contractate în pandemie. Ministrul Sănătății propune o variantă alternativă care ar putea reduce presiunea asupra bugetului public.

Ce soluție propune Ministerul Sănătății pentru datoria către Pfizer

Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat că analizează posibilitatea compensării datoriei prin alte produse farmaceutice, în locul vaccinurilor deja contractate.

„Este doar un scenariu, nu spun că se va întâmpla. O negociere ar fi ca în cuantumul sumei de trei miliarde de lei să nu mai luăm vaccinurile pentru COVID-19, ci să luăm alte produse pe care compania le produce. Noi vom avea acest scenariu pe masă cu siguranţă. va susţine acest scenariu. Asta vă spun cu siguranţă şi cu fermitate. Ministerul Sănătăţii a venit cu această propunere, să mergem pe acest scenariu de a compensa suma respectivă cu alte medicamente”, a explicat oficialul.

Propunerea apare în contextul unor discuții intense cu Ministerul Finanțelor, autoritățile încercând să identifice soluții viabile pentru o obligație financiară considerabilă.

De ce este această sumă o problemă pentru buget

Ministrul a subliniat că instituția pe care o conduce nu dispune de fondurile necesare pentru a acoperi integral plata vaccinurilor contractate.

„Şi ieri am avut o întâlnire cu Ministrul Finanţelor şi astăzi am avut şi probabil că în perioada următoare o să ne vedem zilnic, pentru că sigur este o discuţie importantă. Aici vorbim de mai multe scenarii pe care încercăm să le abordăm pentru a reduce şi pentru a minimiza cât se poate de mult efectul pe bugetul de stat. Ce vă spun cu siguranţă este că Ministerul Sănătăţii nu are astăzi suma de peste trei miliarde cu această destinaţie pentru plata vaccinurilor de la compania . Nu există în bugetul Ministerului Sănăţii”, a declarat Alexandru Rogobete, potrivit Digi24.

Valoarea totală pe care România trebuie să o achite se ridică la aproximativ 600 de milioane de euro, o sumă semnificativă pentru bugetul actual.

Cum s-a ajuns la această situație

Situația a fost amplificată după o decizie a unei instanțe belgiene, care obligă România și Polonia să accepte livrări de în valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Hotărârea vine în urma contractelor semnate în perioada pandemiei, când statele europene au comandat cantități mari de vaccinuri pentru a face față crizei sanitare.