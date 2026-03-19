B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » România între siguranță declarată și nesiguranță resimțită. De ce se tem românii? (SONDAJ/GRAFICE)

România între siguranță declarată și nesiguranță resimțită. De ce se tem românii? (SONDAJ/GRAFICE)

Adrian A
19 mart. 2026, 17:21
Sondaj Sursa foto: B1tv
Cuprins
  1. Adevărata amenințare nu vine din afară
  2. Frica de război: reală, dar inegal distribuită
  3. Vestul – alegerea majoritară, dar nu de necontestat
  4. NATO și UE: sprijin mare, fisuri vizibile
  5. O societate divizată, nu doar îngrijorată
  6. Metodologia sondajului

Doar 17,9% dintre români cred că țara este „foarte sigură”. Restul? Oscilează între rezerve și neîncredere. Dacă adunăm toate răspunsurile, rezultă o realitate incomodă: aproape jumătate dintre români nu sunt convinși că România e un stat sigur.

Adevărata amenințare nu vine din afară

Când românii sunt întrebați ce pune în pericol securitatea națională, răspunsul nu este Rusia, nu este războiul și nici terorismul.

Este corupția din România.

Cu 35,3%, aceasta domină categoric lista. Nu este doar o opinie – este o acuzație directă la adresa statului. În ochii cetățenilor, pericolul principal nu este un inamic extern, ci modul în care funcționează propriile instituții.

Pe locurile următoare:

  • dezinformarea și manipularea (19,4%)

  • instabilitatea economică (18,7%)

Abia după acestea apare ideea unui atac militar (5,8%).

Frica de război: reală, dar inegal distribuită

Aproape două treimi dintre români sunt îngrijorați, într-o măsură sau alta, de posibilitatea unui război. Totuși, această teamă nu este uniformă.

Cei mai anxioși sunt exact categoriile cele mai vulnerabile social:

  • femeile

  • persoanele din mediul rural

  • cei cu educație redusă

În schimb, cei mai puțin îngrijorați sunt tinerii, educații și locuitorii marilor orașe.

Această diferență nu ține doar de percepții, ci de poziția în societate. Cu cât ai mai mult control asupra propriei vieți, cu atât te temi mai puțin de instabilitate.

Vestul – alegerea majoritară, dar nu de necontestat

România rămâne ferm orientată spre Vest: 76,8% susțin direcția către Uniunea Europeană, SUA și NATO.

Dar în spatele acestui procent confortabil se ascunde o schimbare lentă și periculoasă: crește zona de indecizie și există un nucleu stabil care privește spre Est.

NATO și UE: sprijin mare, fisuri vizibile

Sprijinul pentru NATO este solid: peste 84% dintre români nu vor ieșirea din alianță. Este, probabil, cel mai stabil pilon al securității percepute.

În schimb, relația cu Uniunea Europeană este mai complicată.

22,2% dintre români ar vota pentru ieșirea din UE. Nu este o majoritate, dar este suficient de mult încât să nu poată fi ignorat. Mai ales că acest procent a crescut semnificativ față de anii anteriori.

O societate divizată, nu doar îngrijorată

Poate cea mai importantă concluzie nu ține de procente, ci de tipare:

  • tineri vs. vârstnici

  • urban vs. rural

  • educați vs. vulnerabili

  • pro-occidentali vs. sceptici

Metodologia sondajului

Cercetarea realizată de INSCOP Research la solicitarea Strategic Thinking Group a inclus două valuri de culegere, în perioada 23-27 februarie 2026, respectiv 3-13 martie 2026. Metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), iar volumul fiecărui eșantion fiind de 1100 de persoane. Eșantioanele sunt reprezentative pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor pentru fiecare eșantion este de ± 2.9%, la un grad de încredere de 95%.

Rezultatele complete ale cercetării le puteți consulta aici: Barometrul Securității Naționale

Tags:
Citește și...
Dublu limbaj la AUR. Petrișor Peiu denunță retragerea amendamentului privind scutirea mamelor de CASS. AUR a votatcu PNL și USR împotriva pachetului de solidaritate
Politică
Dublu limbaj la AUR. Petrișor Peiu denunță retragerea amendamentului privind scutirea mamelor de CASS. AUR a votatcu PNL și USR împotriva pachetului de solidaritate
Comasările de instituții, o promisiune uitată. Reforma blocată și rețelele de influență. Cine sunt oamenii și interesele din spatele comasărilor eșuate
Politică
Comasările de instituții, o promisiune uitată. Reforma blocată și rețelele de influență. Cine sunt oamenii și interesele din spatele comasărilor eșuate
250 de lideri au celebrat parteneriatul România-SUA la recepția „Alianța” dedicată noului ambasador Darryl Nirenberg
Politică
250 de lideri au celebrat parteneriatul România-SUA la recepția „Alianța” dedicată noului ambasador Darryl Nirenberg
Surse: Cum s-a negociat, de fapt, pachetul de solidaritate al PSD. Informații din interior
Politică
Surse: Cum s-a negociat, de fapt, pachetul de solidaritate al PSD. Informații din interior
Va fi eliminat CASS-ul pentru mame sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii (VIDEO)
Politică
Va fi eliminat CASS-ul pentru mame sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii (VIDEO)
Ministrul Muncii a anunțat ce ajutoare vor primi pensionarii, copiii și familiile monoparentale. Sumele acordate (VIDEO)
Politică
Ministrul Muncii a anunțat ce ajutoare vor primi pensionarii, copiii și familiile monoparentale. Sumele acordate (VIDEO)
Grindeanu, după ce Bolojan a cedat în fața PSD privind adoptarea pachetului de solidaritate: „Mă declar satisfăcut. Rămâne un semn de întrebare”
Politică
Grindeanu, după ce Bolojan a cedat în fața PSD privind adoptarea pachetului de solidaritate: „Mă declar satisfăcut. Rămâne un semn de întrebare”
Olguța Vasilescu dojenește pensionarii că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi, că poate ți se taie pensia”
Politică
Olguța Vasilescu dojenește pensionarii că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi, că poate ți se taie pensia”
Bolojan a cedat în fața PSD pentru adoptarea bugetului. De unde se ia miliardul pentru pachetul social destinat pensionarilor și copiilor defavorizați. Vești proaste pentru magistrați (VIDEO)
Politică
Bolojan a cedat în fața PSD pentru adoptarea bugetului. De unde se ia miliardul pentru pachetul social destinat pensionarilor și copiilor defavorizați. Vești proaste pentru magistrați (VIDEO)
Nicușor Dan: Vom avea buget luna aceasta. Îndemn liderii politici să găsească o soluție de compromis / Cele 4 partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: Vom avea buget luna aceasta. Îndemn liderii politici să găsească o soluție de compromis / Cele 4 partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună (VIDEO)
Ultima oră
17:28 - Dublu limbaj la AUR. Petrișor Peiu denunță retragerea amendamentului privind scutirea mamelor de CASS. AUR a votatcu PNL și USR împotriva pachetului de solidaritate
17:26 - Produsele de panificație riscă să se scumpească din cauza motorinei: Pâinea va costa mult mai mult
16:58 - Individ arestat pentru că și-a violat în mod repetat fiica vitregă. Autoritățile au fost sesizate de mama fetei
16:44 - Comasările de instituții, o promisiune uitată. Reforma blocată și rețelele de influență. Cine sunt oamenii și interesele din spatele comasărilor eșuate
16:33 - Hoții au dat lovitura la o fabrică Prada. Stratagema prin care au reușit să scape de poliție
16:30 - Dan Negru a vorbit despre salariul din TV : „O meserie pe care aș fi făcut-o și gratis!”
16:16 - 250 de lideri au celebrat parteneriatul România-SUA la recepția „Alianța” dedicată noului ambasador Darryl Nirenberg
15:56 - Un italian susține că este fiul secret al lui Adriano Celentano. Actorul i-a răspuns ironic: “Adevărul e că sunt bunicul tău”
15:52 - Poveste încâlcită la o şcoală din Iași: Cum a primit ordin de restricție un elev care ar fi fost victima bullying-ului. Acum are și absențe, care nu vor fi motivate
15:25 - Fiul viceprimarului din Șelimbăr a scăpat de pușcărie, deși l-a bătut crunt pe un tânăr