Sondaj: Cum văd românii poziția țării între UE și SUA. Spre America lui Trump sau spre Uniunea lui Macron, Merz și Ursula? (GRAFICE)

Sondaj: Cum văd românii poziția țării între UE și SUA. Spre America lui Trump sau spre Uniunea lui Macron, Merz și Ursula? (GRAFICE)

Adrian A
12 mart. 2026, 11:23
Sondaj: Cum văd românii poziția țării între UE și SUA. Spre America lui Trump sau spre Uniunea lui Macron, Merz și Ursula? (GRAFICE)
Cuprins
  1. Cum merg românii: spre UE sau spre SUA?
  2. Cum sunt împărțiți românii între SUA și UE
  3. Cum se vede apropierea lui Nicușor Dan de Trump
  4. Metodologia sondajului

Jumătate dintre români consideră că, în contextul tensiunilor dintre Uniunea Europeană și administrația americană condusă de Donald Trump, România ar trebui să mențină un echilibru între blocul comunitar și Statele Unite, arată un sondaj realizat de INSCOP Research.

Cum merg românii: spre UE sau spre SUA?

50.4% dintre români consideră că, în contextul tensiunilor dintre Uniunea Europeană și administrația americană condusă de Donald Trump, România ar trebui să mențină un echilibru între UE și SUA.

Cealaltă jumătate e împărțită în două. 22.7% cred că România ar trebui să se alinieze mai mult poziției UE, iar 22.1% cred că țara noastră ar trebui să întărească relația cu SUA.

Cum sunt împărțiți românii între SUA și UE

Votanții PSD și PNL, femeile, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul public cred într-o proporție mai mare decât restul populației că România ar trebui să mențină un echilibru între UE și SUA.

Sunt de părere că România ar trebui să se alinieze mai mult poziției UE în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București.

Cred că România ar trebui să întărească relația cu SUA în special: votanții AUR, bărbații, persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural, arată sondajul.

Cum se vede apropierea lui Nicușor Dan de Trump

În ceea ce privește decizia președintelui Nicușor Dan de a participa, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, o inițiativă a președintelui SUA, Donald Trump, aproape două treimi dintre participanții la sondaj spun că a fost o decizie bună.

57.8% dintre cei chestionați consideră că decizia președintelui României, Nicușor Dan, de a participa la Washington la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiativă a președintelui SUA, Donald Trump, a fost mai degrabă o decizie bună. 32.7% apreciază decizia ca fiind mai degrabă proastă. Ponderea non-răspunsurilor este de 9.6%.

Consideră că participarea președintelui la Consiliul pentru Pace de la Washington a fost o decizie bună în special: votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din Capitală.

Sunt de părere contrarie mai ales: votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural și angajații din sectorul privat.

Însă asta în condițiile în care în perioada în care a fost realizat studiul nu se știa că există o solicitare a americanilor de a disloca avioane în România.

Metodologia sondajului

Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026, prin interviu telefonic prin intermediul chestionarului. Eșantionul a fost de 1100 de persoane, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.


