România primește joi primii bani din PNRR, 1,8 miliarde euro, pe baza acordului semnat de Florin Cîțu cu Comisia Europeană

România urmează să primească joi, 2 decembrie, primii bani din Planul Național de Redresare și Reziliență, constând în 1,8 miliarde euro, spun surse politice pentru B1TV.ro. Este vorba despre prima tranșă de prefinanțare și vine ca urmare acordului de finanțare dintre țara noastră și Comisia Europeană, acord semnat de Florin Cîțu în ultima zi ca ministru interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene.

România primește joi 1,8 miliarde euro din PNRR, pe baza acordului semnat de Florin Cîțu cu Comisia Europeană

Florin Cîțu, care în primăvară a mers la Comisia Europeană pentru a negocia PNRR ca premier al României, a asigurat interimatul la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene după ieșirea USR de la guvernare. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a venit la București să semneze Planul în finalul lunii septembrie.

Președintele PNL a semnat acordul de finanțare pe 26 noiembrie, în ultima sa zi la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, portofoliu deținut în prezent tot de un liberal, mai precis de Dan Vîlceanu. Tot atunci, Florin Cîțu respingea ferm o eventuală renegociere a PNRR.

„Nu se poate. Doar în 2023 putem să facem ajustări mici, dar dacă ne uităm la progresul pe anumite capitole şi dacă progresul nu este cel dorit, atunci putem să discutăm, dar foarte puţin, cu Comisia. Orice discuţie despre PNRR, despre renegociere ar însemna să luăm totul de la zero şi ar însemna să pierdem banii. Tocmai astăzi am semnat ultimul document pentru a primi cei 1,8 miliarde de euro şi România nu-şi permite să o ia de la zero. (Aceşti bani – n.r.) cred că vin în următoarele săptămâni, ar trebui să intre în conturi în România”, a afirmat Florin Cîțu joi seară, la TVR1, întrebat despre intenția PSD de a renegocia PNRR, potrivit Agerpres.

Comisia Europeană urmează să dea astăzi un comunicat despre virarea primilor bani către România.