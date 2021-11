Florin Cîțu: Orice renegociere a PNRR ar însemna să pierdem banii. Astăzi am semnat ultimul document pentru a primi 1,8 miliarde de euro și România nu își permite să o ia de la zero

Președintele PNL, Florin Cîțu, a respins o eventuală renegociere a PNRR și a explicat că abia în 2023 ar putea fi făcute mici ajustări. Totodată, liberalul a confirmat că joi, în ultima zi în care a asigurat interimatul la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a semnat ultimul document pentru primirea a 1,8 miliarde de euro, care ar urma să ajungă în România în următoarele săptămâni.

Florin Cîțu, despre PNRR și o eventuală renegociere cu Comisia Europeană

„Nu se poate. Doar în 2023 putem să facem ajustări mici, dar dacă ne uităm la progresul pe anumite capitole şi dacă progresul nu este cel dorit, atunci putem să discutăm, dar foarte puţin, cu Comisia. Orice discuţie despre PNRR, despre renegociere ar însemna să luăm totul de la zero şi ar însemna să pierdem banii. Tocmai astăzi am semnat ultimul document pentru a primi cei 1,8 miliarde de euro şi România nu-şi permite să o ia de la zero. (Aceşti bani – n.r.) cred că vin în următoarele săptămâni, ar trebui să intre în conturi în România”, a afirmat Florin Cîțu joi seară, la TVR1, întrebat despre ideea PSD de renegociere a PNRR, potrivit Agerpres.

El a explicat că banii sunt destinați proiectelor.

„Sunt bani pentru proiecte. Unul dintre ele este conectarea caselor de marcat la ANAF şi aici se vor face decontări pentru anumite cheltuieli care au fost făcute”, a declarat Florin Cîțu, care a precizat, spre exemplu, că fondurile din PNRR nu vor fi folosite pentru creșterea pensiilor.

Președintele PNL s-a arătat „și fericit, și liniștit” că portofoliul Investițiilor și Proiectelor Europene, deținut de Dan Vîlceanu, este la liberali.

„Este vorba de 80 de miliarde de euro care vin până în 2028, care vor fi canalizaţi pe Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi aşa am încredere că se vor duce exact la proiectele pentru care au fost destinaţi şi nu vor fi irosiţi aceşti bani”, a adăugat Florin Cîțu.