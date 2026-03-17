Pericol în Strâmtoarea Ormuz: Escorta nu mai e suficientă, navele rămân vulnerabile

Ana Beatrice
17 mart. 2026, 14:45
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce spune directorul OMI despre riscurile din Strâmtoarea Ormuz
  2. Cât de gravă este escaladarea tensiunilor în Golful Persic

Siguranța navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz rămâne fragilă, chiar și atunci când acestea sunt escortate. Directorul general al Organizației Maritime Internaționale (OMI), Arsenio Dominguez, atrage atenția că riscurile nu pot fi eliminate complet. El subliniază că escortarea navelor nu reprezintă o soluție durabilă pe termen lung.

Ce spune directorul OMI despre riscurile din Strâmtoarea Ormuz

Deși escortarea navelor poate reduce riscurile, pericolul nu dispare complet. Directorul general al Organizației Maritime Internaționale (OMI) a făcut acest avertisment într-un interviu pentru Financial Times. „Reduce riscul, dar acesta persistă. Navele comerciale şi marinarii pot fi afectaţi”, a spus Arsenio Dominguez.

Importanța strategică a strâmtorii este uriașă. Pe aici trece aproximativ o cincime din comerțul mondial de țiței. Tensiunile recente au avut efecte imediate, iar prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul blocadei impuse de Iran ca reacție la atacurile SUA, notează EFE.

Problemele sunt amplificate și de particularitățile geografice ale zonei. Deși Strâmtoarea Ormuz are 33 de kilometri lățime în punctul cel mai îngust, culoarele de navigație efective pentru fiecare sens însumează doar aproximativ 4 kilometri. Acest lucru crește considerabil riscul de incidente. În același timp, OMI își exprimă îngrijorarea față de navele rămase blocate în Golf, unde echipajele încep să rămână fără alimente și provizii esențiale.

Dominguez a cerut companiilor de transport maritim să transmită date clare despre resursele de la bord. Astfel, navele aflate în situații critice pot fi ajutate cu prioritate.

Cât de gravă este escaladarea tensiunilor în Golful Persic

Tensiunile din Golful Persic escaladează rapid, afectând direct libertatea de navigație în zonă. Directorul general al OMI avertizează că navele nu mai pot opera în condiții normale nici în Strâmtoarea Ormuz, nici în regiunea Golfului. Accesul în porturi este, de asemenea, restricționat din cauza atacurilor asupra infrastructurii portuare.

De la izbucnirea conflictului, pe 28 februarie, Iranul ar fi atacat cel puțin 18 nave comerciale. Acest lucru amplifică îngrijorările legate de siguranța transportului maritim.

În acest context tensionat, promisiunea președintelui SUA, Donald Trump, de a oferi escortă navală pentru protejarea fluxului de petrol nu s-a concretizat până în prezent. În plus, liderul american a transmis un avertisment ferm aliaților europeni. El a sugerat consecințe serioase pentru NATO dacă aceștia nu se alătură eforturilor de securizare a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz.

