Roxana Ciuhulescu s-a îngrășat 9 kilograme după plecarea de la „Survivor România 2022”

Roxana Ciuhulescu s-a întors de la „Survivor România 2022” cu o problemă gravă de sănătate, care a dus la acumularea kilogramelor în plus. Vedeta a luptat cu îndârjire pentru supraviețuire timp de 2 săptămâni, însă durerile de genunchi au scos-o din competiție. Când a ajuns în România, pierduse 7 kilograme în greutate, însă le-a recuperat rapid, din cauza faptului că putut să facă mișcare. Roxana Ciuhulescu s-a îngrășat 9 kilograme, ceea ce nu îi este pe plac și speră să revină la silueta care a consacrat-o.

“Am slăbit 7 kilograme la Survivor și am pus 9… și cele 2 kilograme în plus nu reușesc să le dau jos. Nici n-am făcut foarte mari eforturi din cauza piciorului. În rest sunt bine, m-am întors la job, îmi bat capul zi de zi. Fac și sport, dar doar anumite tipuri de exerciții.Fac fizioterapie la Câmpina, la Profesorul Decebal. Dar acum n-am mai fost, de când am început job-ul n-am mai putut ajunge. Făceam 3 ore pe drum, o oră și jumătate dus, una întors, și 3 ore de terapie”, a povestit vedeta în vârstă de 43 de ani într-un interviu pentru

Problema de sănătate cu care Roxana Ciuhulescu a plecat de la Survivor

Vedete a declarat pentru sursa citată că suferă de ruptură de ligament încrucișat, iar operația de reconstrucție va fi una complexă

“Am ruptură de ligament încrucișat, am meniscurile praf, trebuie reconstruită încheietura cu totul. Am fost la un alt medic, undeva anul acesta trebuie să mă operez. Nu scap. Am ruptură de ligament încrucișat, am meniscurile praf, trebuie reconstruită încheietura cu totul, toată articulația. Asta să fie cea mai mare belea”, a declarat fosta prezentatoare Tv.