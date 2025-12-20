B1 Inregistrari!
20 dec. 2025, 11:39
Guvernul a alcătuit un comitet pentru analiza și revizuirea legilor din Justiție. Decizia Executivului vine după dezvăluirile din documentarul Recorder
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cine va face parte din Comitetul pentru analiza și revizuirea legilor din Justiție
  2. Ce atribuții are Comitetul înființat de Guvern

Guvernul a alcătuit un comitet pentru analiza și revizuirea legilor din Justiție, asta după ce mai mulți magistrați au semnalat nereguli majore, într-un documentar marca Recorder.

Cine va face parte din Comitetul pentru analiza și revizuirea legilor din Justiție

Membrii permanenți ai comitetului vor fi reprezentanți ai Cancelariei Prim-ministrului și reprezentanți ai Ministerului Justiției. La invitația premierului, se pot alătura temporar și reprezentanți ai autorităților, instituțiilor publice, societății civile sau organizațiilor internaționale.

Decizia prim-ministrului de a forma un grup de lucru pentru reforma Justiției, precum și modul de organizare și responsabilitățile pe care le va avea Comitetul, au fost publicate în Monitorul Oficial.

„Se constituie Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției, denumit în continuare Comitetul, organism fără personalitate juridică, cu caracter consultativ. Comitetul este condus de reprezentantul Cancelariei Prim-ministrului, care are calitatea de președinte”, se arată în decizie.

Pentru a-și duce la bun sfârșit sarcinile, în cadrul Comitetului se pot constitui grupuri de lucru tematice. Și acestea vor avea în compoziție experți ai Cancelariei Prim-ministrului și ai Ministerului Justiției, precum și experți din alte instituții, în calitate de invitați.

Ce atribuții are Comitetul înființat de Guvern

Printre atribuțiile pe care le va avea Comitetul se numără și analizarea efectelor legislației în vigoare privind statutul judecătorilor și procurorilor, privind organizarea judiciară, privind Consiliul Superior al Magistraturii. La acestea se vor adăuga analizarea oricăror alte acte de care se ține cont într-un act de justiție.

Analizează și pune în dezbatere opiniile privind organizarea și funcționarea sistemului judiciar, opinii exprimate de asociații de judecători și procurori sau de către organizații nonguvernamentale.

De asemenea, Comitetul este responsabil de organizarea unor întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor, autorităților și organizațiilor, de la nivel național și internațional.

Comitetul este în măsură să propună o serie de măsuri pentru asigurarea imparțialității, independenței și eficienței actului de justiție, ținând cont de Constituție și reglementările internaționale privind drepturile. Adoptarea unei recomandări de către Comitet se face doar prin acordul membrilor. Recomandările adoptate sunt comunicate autorităților competente, care vor întocmi proiecte de acte cu caracter normativ sau vor adopta măsurile administrative necesare pentru a pune în aplicare propunerilor.

