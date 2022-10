S-a anunțat lotul naționalei de handbal pentru europene! Absențe importante după ce multe jucătoare au refuzat să se vaccineze

Federația Română de Handbal a anunțat lotul pentru Campionatul European. Opțiunile au fost însă limitate pentru antrenorii Florentin Pera, Bogdan Burcea și Ildiko Kerekeș Barbu scrie . Au fost multe jucătoare care au refuzat să se vaccineze, prin urmare nu vor avea acces la meciurile din Campionatul European.

Cum arată lotul naționalei de handbal

Lotul României pentru Euro 2022 va fi format din 18 jucătoare. Sunt jucătoare doar de la șase echipe, iar trei cluburi dau78 la sută din totalul lotului. Este vorba de Gloria Bistrița și Rapid, cu câte 5 handbaliste, CSM București cu 4. SCM Rm. Vâlcea va avea două reprezentate, iar Minaur Baia Mare și CSM Slatina câte una.

Portari: Daciana Hosu (SCM Rm. Vâlcea), Iulia Dumanska (Gloria Bistrița), Diana Ciucă (Rapid)

Extreme stânga: Alexandra Dindiligan (CSM București), Nicoleta Dincă (Gloria Bistrița), Corina Lupei (SCM Rm. Vâlcea)

Interi stânga: Cristina Neagu (CSM București), Sorina Grozav (Rapid), Bianca Bazaliu (Gloria Bistrița), Diana Lixăndroiu (CSM Slatina)

Pivoți: Crina Pintea (CSM București), Lorena Ostase (Rapid), Andreea Tîrle (Minaur Baia Mare)

Centri: Eliza Buceschi (Rapid), Laura Pristăvița (Gloria Bistrița)

Măsurile igienico-sanitare impuse de Federația Europeană de Handbal au adus multe probleme în echipa României. EHF a condiționat participarea la Campionatul European de vaccinarea obligatorie în rândul oficialilor. Această condiție a venit însă după anunțarea lotului de 35 de jucătoare.

Au fost multe jucătoare care au refuzat să se vaccineze, cu riscul de a rata Campionatul European. Conform surselor Eurosport, au decis să nu se vaccineze o serie de 7-8 handbaliste. Niciuna dintre sportivele Gloriei Buzău nu s-au vaccinat (Andra Moroianu, Bianca Harabagiu, Alina Ilie). Au luat aceeași decizie și Dana Baed-Kader, Elena Dache Roșu, Andreea Mihart și Andreea Popa.

În plus, Anca Mițicuș (probleme la genunchi), Cristina Laslo (fasceită plantară), Daria Bucur (accidentată la umăr), Mădălina Zamfirescu (accidentată) au devenit și ele indisponibile.

România va avea la turneul final multe jucătoare tinere, patru dintre ele sub 20 de ani și două sub 18 ani! Mezina lotului va fi Diana Lixăndroiu, de la CSM Slatina, care are 17 ani, interul stânga având evoluții bune în Liga Națională, 25 de goluri marcate în primele 6 etape. Tot sub 18 ani are și extrema dreapta Mihaela Mihai, de la CSM București, cea care va avea nevoie, ca și Diana Lixăndroiu, de procură din partea părinților pentru a merge cu ”naționala” la Campionatul European.

Corina Lupei (20 de ani) și Andreea Țîrle (20 de ani) vor debuta și ele la un turneu final. Va fi primul turneu final din carieră și pentru Sorina Grozav-Tîrcă (23 de ani). După problemele cu ”cazul Corona”, Sorina nu a apucat să bifeze încă un turneu final. Acum e momentul pentru interul stânga.