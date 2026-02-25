Restricții stricte pentru agresorii sexuali! Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect legislativ care introduce restricții stricte pentru persoanele condamnate pentru infracțiuni sexuale sau fapte împotriva minorilor.

Concret, agresorii incluși în Registrul național al persoanelor, care au comis astfel de infracțiuni, nu vor mai putea desfășura activități profesionale sau de voluntariat în domenii care implică interacțiunea directă cu persoane vulnerabile.

Potrivit , măsura vizează atât instituțiile publice, cât și pe cele private.

Restricții stricte pentru agresorii sexuali! În ce domenii le va fi interzis să se angajeze persoanelor vizate

Noua lege stabilește clar că persoanele înscrise în Registrul național automatizat nu vor putea încheia raporturi de muncă sau contracte de voluntariat în:

sistemul de învățământ;

unități medicale;

servicii de protecție socială;

centre de educație fizică și sport;

orice instituție sau organizație care presupune contact direct cu copii, vârstnici, persoane cu dizabilități ori alte categorii vulnerabile.

„Persoanelor înscrise în Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor le este interzis să încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi cu entitățile publice sau private din sistemul de învățământ, sănătate, protecție socială, educație fizică și sport, precum și cu orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.”, potrivit proiectului de lege.

Ce obligații noi au angajatorii

Actul normativ introduce obligații suplimentare pentru instituții și companii. Angajatorii vor trebui să solicite obligatoriu certificatul de integritate comportamentală înainte de semnarea oricărui contract de muncă sau de voluntariat.

„În acest sens, aceste instituții și entități publice și private au obligația de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală”, se mai arată în proiectul legislativ.

În cazul cetățenilor străini sau al persoanelor fără cetățenie, va fi necesară prezentarea ori a unui document oficial emis de autoritățile statului de origine.

Ce sancțiuni riscă instituțiile care nu respectă legea

Responsabilii din instituțiile publice sau private care nu solicită acest document pot fi sancționați sever.

Potrivit inițiativei legislative, aceștia riscă închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă, dacă angajează persoane fără verificarea integrității comportamentale.

Proiectul fusese adoptat anterior și de Senatul României, iar votul Camerei Deputaților reprezintă decizia finală în procesul legislativ.