Scandalul Țoiu-Ponta ajunge în Parlament. Sorin Grindeanu cere audierea ministrului de Externe de o comisie parlamentară (VIDEO)

PSD-iștii nu se lasă. Sorin Grindeanu e cu toate tunurile pe ministrul de Externe Oana Țoiu, după scandalul creat în jurul fetei lui Victor Ponta, care nu ar fi fost lăsată să se urce într-un avion care ar fi trebuit să o aducă din Dubai.

Oana Țoiu, încolțită de Sorin Grindeanu

Scandalul izbucnit după ce fiicei lui Victor Ponta i-a fost refuzată îmbarcarea într-un un zbor din Emiratele Arabe Unite spre România capătă noi dimensiuni politice. Într-un joc în care PSD vrea alungarea -ului de la guvernare, toate tunurile sunt puse acum pe Oana Țoiu.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cere explicații directe de la premierul Ilie Bolojan și solicită intervenția imediată a Corpului de Control la Ministerul Afacerilor Externe, condus de Oana Țoiu.

„Am ținut legătura cu părinții Irinei, am rugat ca noi, PSD, să nu intrăm printr-o poziție oficială. Aici nu e vorba despre politică, ci despre un copil, indiferent cum se numește.

În lumina informațiilor prezentate ieri, legate de lista de participanți, cei care au fost pasageri pe acel zbor, lucrurile se schimbă. Chiar dacă mi-am dorit să ținem departe PSD de acest subiect, și a fost dorința Dacianei, a mamei, pe care am respectat-o, lucrurile nu mai pot rămâne așa, în mod evident.

De data aceasta, lucrurile cred că trebuie să meargă într-o altă direcție, aștept răspunsuri de la prim-ministru, de la Ilie Bolojan. El conduce echipa guvernamentală și are toate pârghiile necesare pentru clarificarea situației.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Social-democrații vor, de asemenea, ca în Parlament să fie convocată o comisie care să îi audieze atât pe , cât și pe consulul implicat în acest caz, în încercarea de a clarifica circumstanțele incidentului care a generat controverse publice.

„Aș propune să trimită de urgență corpul de control la MAE, să verifice informațiile prezentate de dvs., să vadă situația reală și să o prezinte de urgență românilor. De asemenea, în Parlament, la Comisie, să o cheme atât pe doamna ministru Țoiu, cât și pe domnul consul Badea.”, a afirmat Grindeanu.

Ce spune Oana Țoiu despre scandalul cu familia Ponta

„Sunt mamă şi înțeleg cu totul prioritatea pe care fiecare părinte o are pentru siguranța propriilor copii. Sunt însă şi într-un rol instituțional care îmi impune să respectăm încrederea cetățenilor, mai ales în momente de criză şi îngrijorare justificată.

Deşi înțeleg pe deplin fiecare părinte, echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență. Ca părinți facem tot ce este în puterea noastră pentru copiii noştri. Avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă şi treptat se întorc şi vom continua efortul diplomatic pentru acces pentru zborurile spre România.

Dar, dincolo de rolul de părinte, în rolul instituțional nu putem ceda presiunii pentru că între îngrijorările legitime ale părinților nu putem face ierarhii.

Înțeleg că în spațiul public au apărut reproşuri din mediul politic de la un fost premier privind urgența cu care dumnealui ar dori ca fiica sa să ajungă acasă.

Îl înțeleg dar poate că în tumultul acestor zile nu au ajuns la dumnealui informațiile din conferințele de presă privind criteriile pe baza cărora stabilim ordinea în care informăm persoanele pe care le avem în evidența consulară.

Nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică.

Avem ceva mai important de făcut acum iar pentru deciziile din aceste zile nu politica este cea care le ghidează.