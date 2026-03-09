B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Scandalul Țoiu-Ponta ajunge în Parlament. Sorin Grindeanu cere audierea ministrului de Externe de o comisie parlamentară (VIDEO)

Scandalul Țoiu-Ponta ajunge în Parlament. Sorin Grindeanu cere audierea ministrului de Externe de o comisie parlamentară (VIDEO)

Adrian A
09 mart. 2026, 12:33
Scandalul Țoiu-Ponta ajunge în Parlament. Sorin Grindeanu cere audierea ministrului de Externe de o comisie parlamentară (VIDEO)
Cuprins
  1. Oana Țoiu, încolțită de Sorin Grindeanu
  2. Ce spune Oana Țoiu despre scandalul cu familia Ponta

PSD-iștii nu se lasă. Sorin Grindeanu e cu toate tunurile pe ministrul de Externe Oana Țoiu, după scandalul creat în jurul fetei lui Victor Ponta, care nu ar fi fost lăsată să se urce într-un avion care ar fi trebuit să o aducă din Dubai.

Oana Țoiu, încolțită de Sorin Grindeanu

Scandalul izbucnit după ce fiicei lui Victor Ponta i-a fost refuzată îmbarcarea într-un un zbor din Emiratele Arabe Unite spre România capătă noi dimensiuni politice. Într-un joc în care PSD vrea alungarea USR-ului de la guvernare, toate tunurile sunt puse acum pe Oana Țoiu.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cere explicații directe de la premierul Ilie Bolojan și solicită intervenția imediată a Corpului de Control la Ministerul Afacerilor Externe, condus de Oana Țoiu.

„Am ținut legătura cu părinții Irinei, am rugat ca noi, PSD, să nu intrăm printr-o poziție oficială. Aici nu e vorba despre politică, ci despre un copil, indiferent cum se numește.

În lumina informațiilor prezentate ieri, legate de lista de participanți, cei care au fost pasageri pe acel zbor, lucrurile se schimbă. Chiar dacă mi-am dorit să ținem departe PSD de acest subiect, și a fost dorința Dacianei, a mamei, pe care am respectat-o, lucrurile nu mai pot rămâne așa, în mod evident.

De data aceasta, lucrurile cred că trebuie să meargă într-o altă direcție, aștept răspunsuri de la prim-ministru, de la Ilie Bolojan. El conduce echipa guvernamentală și are toate pârghiile necesare pentru clarificarea situației.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Social-democrații vor, de asemenea, ca în Parlament să fie convocată o comisie care să îi audieze atât pe ministrul de Externe, cât și pe consulul implicat în acest caz, în încercarea de a clarifica circumstanțele incidentului care a generat controverse publice.

„Aș propune să trimită de urgență corpul de control la MAE, să verifice informațiile prezentate de dvs., să vadă situația reală și să o prezinte de urgență românilor. De asemenea, în Parlament, la Comisie, să o cheme atât pe doamna ministru Țoiu, cât și pe domnul consul Badea.”, a afirmat Grindeanu.

Ce spune Oana Țoiu despre scandalul cu familia Ponta

„Sunt mamă şi înțeleg cu totul prioritatea pe care fiecare părinte o are pentru siguranța propriilor copii. Sunt însă şi într-un rol instituțional care îmi impune să respectăm încrederea cetățenilor, mai ales în momente de criză şi îngrijorare justificată.

Deşi înțeleg pe deplin fiecare părinte, echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență. Ca părinți facem tot ce este în puterea noastră pentru copiii noştri. Avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă şi treptat se întorc şi vom continua efortul diplomatic pentru acces pentru zborurile spre România.
Dar, dincolo de rolul de părinte, în rolul instituțional nu putem ceda presiunii pentru că între îngrijorările legitime ale părinților nu putem face ierarhii.

Înțeleg că în spațiul public au apărut reproşuri din mediul politic de la un fost premier privind urgența cu care dumnealui ar dori ca fiica sa să ajungă acasă.

Îl înțeleg dar poate că în tumultul acestor zile nu au ajuns la dumnealui informațiile din conferințele de presă privind criteriile pe baza cărora stabilim ordinea în care informăm persoanele pe care le avem în evidența consulară.
Nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică.
Avem ceva mai important de făcut acum iar pentru deciziile din aceste zile nu politica este cea care le ghidează.
Apartenența politică a părinților nu este o informație care să facă parte din detaliile cerute şi nici nu poate fi criteriu de prioritizare. Nu ministrul trebuie să decidă cine are locuri mai în față, nici dacă cineva este sau nu bolnav. Ministrul trebuie să decidă că nu apartenența politică devine criteriu pentru evacuări.”, a scris Oana Țoiu pe Facebook.
Tags:
Citește și...
PSD își evaluează participarea la guvernare. Decizia privind coaliția va fi luată după analiza bugetului. Amenințările lui Grindeanu (VIDEO)
Politică
PSD își evaluează participarea la guvernare. Decizia privind coaliția va fi luată după analiza bugetului. Amenințările lui Grindeanu (VIDEO)
PSD, nemulțumit de proiectul de buget. Sorin Grindeanu acuză eliminarea unor măsuri convenite în coaliție
Politică
PSD, nemulțumit de proiectul de buget. Sorin Grindeanu acuză eliminarea unor măsuri convenite în coaliție
Nicușor Dan, discuție cu Antonio Costa pe tema Consiliului European din 19 – 20 martie
Politică
Nicușor Dan, discuție cu Antonio Costa pe tema Consiliului European din 19 – 20 martie
Ordonanţa privind administraţia publică produce efecte. Grindeanu comentează contestația Avocatului Poporului la CCR
Politică
Ordonanţa privind administraţia publică produce efecte. Grindeanu comentează contestația Avocatului Poporului la CCR
Un nou sondaj. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere. PSD și PNL, în creștere, însă tot departe de partidul lui Simion (GRAFICE)
Politică
Un nou sondaj. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere. PSD și PNL, în creștere, însă tot departe de partidul lui Simion (GRAFICE)
Ședință crucială la PSD. Se discută despre negocierile pe buget și despre ieșirea de la guvernare (VIDEO)
Politică
Ședință crucială la PSD. Se discută despre negocierile pe buget și despre ieșirea de la guvernare (VIDEO)
Cultul personalității la Radu Miruță. Ministrul USR promovat în chip de tătuc protector într-un clip de propagandă (VIDEO)
Politică
Cultul personalității la Radu Miruță. Ministrul USR promovat în chip de tătuc protector într-un clip de propagandă (VIDEO)
Strategia lui Nicușor Dan. Președintele va amâna numirea șefilor la marile parchete (Surse)
Politică
Strategia lui Nicușor Dan. Președintele va amâna numirea șefilor la marile parchete (Surse)
Proiect legislativ controversat privind securitatea la incendiu. Ce riscuri ar putea apărea pentru arhitecți și proiectanți
Politică
Proiect legislativ controversat privind securitatea la incendiu. Ce riscuri ar putea apărea pentru arhitecți și proiectanți
Nicușor Dan le-a mulțumit femeilor într-un mesaj public de 8 martie. Ce a spus despre mamele singure și victimele violenței domestice. „Va admir pentru curaj și putere!”
Politică
Nicușor Dan le-a mulțumit femeilor într-un mesaj public de 8 martie. Ce a spus despre mamele singure și victimele violenței domestice. „Va admir pentru curaj și putere!”
Ultima oră
13:51 - A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează și programul de reparații locale, dar și cel de mentenanță a mobilierului urban
13:47 - Moarte suspectă la Buzău. Cadavrul unui tânăr descoperit spânzurat într-o clădire abandonată
13:44 - Un ucrainean a aterizat cu un avion de mici dimensiuni în Suceava și cere protecție. Dar a primit un dosar penal
13:41 - Ioana Ginghină: „Frumusețea stă în felul în care ai grijă de tine, în respectul pe care ți-l porți, în liniștea cu care te uiți în oglindă”
13:23 - Judecătorii au distrus dosarul de tentativă de lovitură de stat al lui Georgescu și Potra. Procurorii ar putea fi obligați să refacă ancheta
13:01 - Românii care câștigă peste 7.000 de lei pe lună. Meseriile surprinzătoare care aduc aceste salarii: „Locurile bune se ocupă repede”
12:55 - Mașinile plug-in hybrid consumă mai mult în realitate decât arată testele. Iată ce arată un studiu
12:49 - Războiul din Orientul Mijlociu ajunge în Europa. Explozie în fața unei sinagogi din Liege. Autoritățile belgiene acuză un act antisemit
12:20 - Mojtaba Khamenei a fost rănit. Cum este descris noul lider suprem de televiziunea iraniană
12:16 - Rusia interzice extrădarea străinilor care au servit în armata rusă