Acasa » Politică » Prima reacție a lui Nicușor Dan, în scandalul Victor Ponta-Oana Țoiu privind repatrierea fiicei fostului premier (VIDEO)

Ana Maria
05 mart. 2026, 21:58
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României/ Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Nicușor Dan despre scandalul Victor Ponta-Oana Țoiu
  2. Cum gestionează statul român situația românilor din zona Golfului
  3. Cum a comentat președintele cazul din perspectiva unui părinte

Președintele Nicușor Dan a avut joi o primă reacție în scandalul Victor Ponta-Oana Țoiu, izbucnit după ce fiica fostului premier ar fi fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Șeful statului spune că situația nu este încă suficient de clară pentru a putea formula o concluzie sau pentru a discuta despre eventuale sancțiuni.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizată în Polonia, în contextul în care în spațiul public au apărut critici privind modul în care Ministerul Afacerilor Externe a gestionat repatrierea unor cetățeni români aflați în Orientul Mijlociu.

Întrebat dacă ministra de Externe ar trebui demisă în urma acestui caz, dar și după acuzațiile altor români care acuză MAE că nu i-a ajutat să se reîntoarcă acasă din Orientul Mijlociu, președintele a precizat că nu vrea să se pronunțe până când situația nu va fi analizată complet.

Bun, pe cazul individual nu vreau să spun prea multe, m-am informat și eu în aceste minute, cât am putut împreună cu consilierii ca să vedem opiniile, dar încă nu s-a cristalizat scenariul, cine ce-a făcut și nu vreau să vorbesc înainte ca lucrurile să fie bine stabilite în ceea ce privește situația de fapt.

Pe chestiunea generală, am avut chiar ieri o discuție cu doamna ministru împreună cu reprezentanți ai mai multor instituții despre situația românilor care sunt în diferite țări ale Golfului.

Doamna ministru și împreună cu echipa dânsei a venit cu date precise despre câți românii au contactat serviciile consulare și serviciile ministerului din fiecare din aceste țări, despre criterii, despre calendarul zborurilor pe care ei urmează să le facă pentru cei mai vulnerabili, persoane în vârstă, bolnavi, copii. Bineînțeles că tot timpul când organizezi o chestiune din asta pe care n-ai mai organizat-o se întâmplă sincope, sună mai multă lume pe aceleași una-două persoane care au alt ritm de lucru în mod normal, dar, una peste alta, statul român controlează această situație în momentul ăsta.”, a spus președintele.

Subiectul a generat reacții și în rândul românilor aflați în regiune, unii dintre ei acuzând că nu au primit sprijin suficient pentru a reveni în țară.

Potrivit președintelui, autoritățile române au deja o imagine asupra numărului de persoane care au cerut ajutor consular și pregătesc zboruri pentru cazurile considerate prioritare.

Printre cei vizați de repatriere se numără în special persoanele vulnerabile, vârstnici, bolnavi sau familii cu copii. În astfel de situații, organizarea transportului poate genera dificultăți logistice, mai ales atunci când solicitările sunt numeroase și apar într-un interval scurt.

De asemenea, președintele a fost întrebat cum a văzut, ca părinte, felul în care a reacționat ministra de Externe. Nicușor Dan a insistat că înainte de orice reacție trebuie stabilit exact ce s-a întâmplat.

“Haideți să lămurim cine a făcut, cine a sunat, n-a sunat, cine luat decizia, s-a dat, adică, bineînțeles că e un caz emoțional, da? Când vorbim de un copil, dar haideți să lămurim cu totul situația, de fapt, ca să ne îndreptăm, dacă a greșit cineva, exact pe persoana vinovată.”, a mai spus șeful statului.

