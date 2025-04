Schimb acid de replici între Crin Antonescu și cu Nicușor Dan, pe tema unor retrocedări de acum peste 20 de ani: “Chiar nu mă așteptam să preluați retorica rechinilor imobiliari”

Schimb de replici timpul dezbaterii de la Digi24, organizată luni la Palatul Cotroceni. Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR, Crin s-a contrazis cu , după ce acesta din urmă l-a acuzat că a avut de-a face cu rechinii imobiliari acum două decenii și ceva.

Nicușor Dan îl acuză pe Crin Antonescu că a transferat 34 de hectare, de la fostul BTT, unor dezvoltatori imobiliari.

Redăm, mai jos, schimbul de replici.

Dan: Chiar nu mă așteptam să preluați retorica rechinilor imobiliari. Deși putem ajunge la trecutul dvs. din anii ’90. Ați fost ministru care a dat baze sportive la oameni cum ar fi Puiu Popoviciu, Dumitru Dragomir. Cred că o să ajungem să dezbatem asta.

Antonescu: Să discutăm. Da, am fost ministru al Sportului care nu am avut nicio relație cu oamenii amintiți. Dvs., ca procesoman calificat, să ne spuneți ce terenuri și cui am dat eu.

Nicușor Dan a prezentat câteva documente

Nicușor Dan scoate o serie de documente și le prezintă:

“Avem aici semnătura domnului Antonescu. În rezumat, în 1999 am avut un ministru, domnul Antonescu, care în calitatea sa a atestat dreptul de proprietate pentru 7 hectare din parcul Herăstrău, 9 hectare din baza sportivă Pantelimon și altele, în total 34 de hectare. Ulterior, ele au trecut din domeniul public al statului în subordinea unei firme din subordinea Ministerului condus de Antonescu. Ulterior, această firmă a semnat contracte de vânzare-cumpărare cu mai multe firme. Prin acte ilegale pe care le-a semnat niște terenuri care aparțineau statului, 34 de hectare au fost date unor dezvoltatori imobiliari. Inclusiv două instanțe au confirmat asta”, a spus candidatul independent, potrivit .

Antonescu: Dacă eu vă dau acum în judecată, mă gândesc că veți da banii bucureștenilor avocaților din banii bucureștenilor, cum ați făcut. Eu, în calitate de ministru, nu am făcut decât să trec în proprietatea publică privată statului ce administra compania din subordine. Eu nu am blocat, refuzând să blochez, așa cum blochează domnul Dan care nu semnează acte. Niciodată nu am fost informat că vreun procuror îmi cercetează activitatea. Niciodată nu am fost chemat la Parchet. Vreau să văd contractele semnate.

Dan: Contractele au fost semnate de subordonații dvs.

Antonescu: Care subordonați și când au semnat aceste acte? Când? Citiți de pe contract. Eu v-am tratat cu tot respectul, dar când vă permiteți de foști ofițeri SRI la vedere să…

Dan: Un om a devalizat statul român și…

„Ne oprim, dar eu nu cred că este suficient”

Antonescu ridică vocea: Vă sfătuiesc să mergeți, e un post TV, RTV, care adună cei ca dvs.

Dan: Ce a rămas din această discuție și fel și fel de metafore: că dl. Antonescu a scos din domeniul privat mai multe terenuri, două instanțe au spus că a încălcat legea și că subordonații săi au înstrăinat niște bunuri care ne aparțineau. Motiv pentru care șeful acelei firme a luat 6 ani de închisoare.

Antonescu: Ce subordonați, când? Deci nu eu sunt de vină, ziceți că sunt subordonații mei.

Dan: E suficient și cred că au înțeles oamenii.

Antonescu: Ne oprim, dar eu nu cred că este suficient.