Sebastian Burduja: „România este în urmă la capitolul digitalizare. Suntem ultimii în UE”

Sebastian Burduja, ministrul Digitalizării, a declarat duminică seara pentru B1 TV, în emisiunea Selectiv, cu Dan Bucura, că România este în urmă la capitolul digitalizare:

„Este cert că suntem în urmă. Acum două săptămâni am avut o prezentare privind viziunea asupra mandatului meu și am început cu un diapozitiv pe care am scris cifra 27. Este locul pe care România îl ocupă din păcate în toate topurile, și la digitalizare, și la bani alocați cercetării și la inovare. Deci suntem ultimii. Asta e realitatea.

Sunt țări mai mici și mai agile cum este Republica Moldova care sunt mult peste noi la digitalizare.

La capitolul viteză a conexiunii ne mai spălăm puțin obrazul. Aici suntem pe locul 10.”, a declarat Sebastian Burduja.

Acesta explică în ce constă digitalizarea:

„Digitalizarea implică digitalizarea serviciilor publice. De câte ori avem de a face cu statul să o facem de la noi de acasă, să nu mai mergem pe la tot felul de ghișee. Ea necesită multe lucruri în spate. Fiecărui stat trebuie să dea fiecărui cetățean o identitate digitală unică și verificabilă. Avem un proiect european în derulare, are termen toamna anului viitor”.