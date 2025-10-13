B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ședință decisivă a coaliției, marți. Ce decizie importantă ar urma să ia liderii partidelor (SURSE)

Ana Maria
13 oct. 2025, 15:33
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce este blocată reforma administrației publice
  2. Ce variantă propune PSD pentru reforma administrației locale
  3. Ce presupune varianta de compromis discutată în coaliție

Ședința liderilor coaliției de guvernare va avea loc marți, de la ora 14, potrivit unor surse politice. Întâlnirea era programată, inițial, pentru luni, însă, a fost amânată din motive organizatorice. În cadrul reuniunii urmează să fie luată o decizie crucială privind reforma administrației publice, un proiect amânat de aproape o lună și jumătate.

De ce este blocată reforma administrației publice

Blocajul a apărut, potrivit surselor citate, din cauza opoziției PSD față de măsurile propuse de premierul Ilie Bolojan. Principala divergență vizează numărul de concedieri care ar urma să fie făcute în administrația locală, potrivit G4media.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat dur forma actuală a proiectului.

„Aşa-numita reformă la administraţia publică locală, să ştiţi că nu e reformă ceea ce se propune. Sunt concedieri în masă. Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă, ci că pur şi simplu se concediază oamenii. Este şi punctul de vedere al celor de la UDMR”, a spus liderul social-democrat, la Antena 3 CNN.

Ce variantă propune PSD pentru reforma administrației locale

Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, a prezentat, pe 6 octombrie, poziția partidului în fața coaliției. Potrivit acesteia, PSD susține o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din cele efectiv ocupate, subliniind nevoia de autonomie locală.

„A fost foate bine că am blocat acest pachet atunci când se discuta reducerea cu 45% a numărului de posturi, pentru că ar fi blocat administrația locală, pentru că s-a pornit de la premise greșite, cifre greșite. (…) Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate. (…) Am solicitat ca să existe totuși o atonomie locală și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite – primari, șefi de consilii județene – să aibă și o a doua opțiunea, respectiv reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal”, a explicat Vasilescu.

Ce presupune varianta de compromis discutată în coaliție

Potrivit unor surse guvernamentale, liderii PSD, PNL, USR și UDMR au analizat, la 1 octombrie, o variantă intermediară a reformei, care ar include reducerea cu 10.000–12.000 de angajați din administrația locală, concomitent cu tăieri de cheltuieli non-salariale.

Deocamdată, nu a fost luată o decizie finală, însă, ședința de marți ar putea debloca una dintre cele mai sensibile reforme din actualul mandat al coaliției.

