Soarta lui Piedone, la mâna lui Ilie Bolojan. Premierul așteptat să anunțe demiterea șefului ANPC

Premierul Ilie Bolojan va lua o decizie în cazul șefului ANPC, , pus sub control judiciar de procurorii DNA. Șeful ANPC este suspect într-un dosar de corupție.

va decide dacă îl va demite pe Cristian Popescu Piedone, în contextul acuzațiilor formulate de DNA împotriva acestuia. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana a transmis un mesaj în care a precizat că premierul a purtat o discuție, pe acest subiect cu ministrul Economiei, Radu Miruță.

„Dl premier Bolojan a discutat cu ministrul Economiei situatia presedintelui Cristian Popescu Piedone, plasat sub control judiciar, si urmeaza sa ia si sa anunte o decizie”, a transmis Ioana Dogioiu.

Cristian Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar, într-un dosar penal. Procurorii susțin că, în calitate de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), el a avertizat reprezentanții Hotelului Internațional din Sinaia că urmează să fie vizați de controale. Hotelul este deținut de fostul membru al PNL Dan Radu Rușanu, fost șef al Autorității de Supraveghere Financiară.

Procurorii susțin că șeful ANPC a fost cazat și a beneficiat de servicii în perioada în care ANPC făcea controale în stațiunile de pe Valea Prahovei.

Piedone neagă acuzațiile DNA

Cristian Popescu Piedone a respins acuzațiile formulate de procurorii la adresa sa. El a spus, în primă fază, că se cunoaște cu Dan Radu Rușanu, dar nu au făcut nici un schimb de informații legat de controale.

„Nu ascund faptul că proprietarul hotelului îmi este prieten de ani și ani de zile. Este și el un personaj public, dar nu am avut niciun schimb de informații, dar nu am anunțat și nu îmi aduc aminte cu certitudine să se fi întâmplat acest lucru. Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, se vede acest lucru. Am deranjat extrem de mult, vorbesc de la corporații, multe și multe altele pe care nu le știți”, a declarat Cristian Popescu Piedone, în fața locuinței sale din Bragadiru.

Șeful ANPC a mai spus că-și va susține nevinovăția până la capăt. Totodată a afirmat că dacă există o dovadă, acest lucru implică faptul că telefoanele sale și ale șoferului său au fost ascultate. El era convins că astfel de dovezi nu există.

Piedone dat de gol de interceptări

Procurorii DNA au dat publicității mai multe stenograme din dosarul care îl vizează pe Cristian Popescu Piedone în care acesta transmitea unui angajat al hotelului cum să se pregătească pentru control. DNA a obţinut o interceptare a unei convorbiri din data de 7 martie 2025, orele 15:22, dintre şeful ANPC şi Mihai Daniel Marin, angajat al Hotelului Internaţional din Sinai, potrivit G4Media.ro.

Discuţiaa avut loc pe telefonul şoferului lui Piedone, Cristian Gabriel Licu, un truc folosit de unii inculpaţi care apelează la dispozitive aparținând unor apropiați, în speranța că vor scăpa de interceptări.

„Marin Mihai Daniel: Da.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu… cu husă la cu… la saltea cu tot ce corespunde, prosoape…

Marin Mihai Daniel: Ok!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Să fie tot ca să dau și un exemplu: „Uite, domne, patru stele.” Că voi oricum sunteți. Da?

Marin Mihai Daniel: Ok!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Să… că uite un patru stele și uite un patru stele unde aleargă păianjenii și dormi în coșciuge de pvc și saltele de la… pentru câini.

Marin Mihai Daniel: Am înțeles, în regulă.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Deci cred că noi… (N.l. se adresează unei terțe persoane: „Unde suntem, mă, aici? În PREDEAL, unde dracu suntem?”) (N.l. de pe fundal se aude o terță persoană care spune: „La TREI BRAZI.”) La TREI BRAZI, la TREI BRAZI… Ă! Cred că probabil că-n maxim patruzeci de minute cât om face până acolo suntem acolo, o să vin să intru și să stea cineva jos ca să mă ia să mă ducă în ce bucătărie consideră ei.

Marin Mihai Daniel: Ok! În regulă.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Și pe urmă la… pe camere. Să aibă ăia la hotel afișat, da’ am văzut, tarife, tot.

Marin Mihai Daniel: Da.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Vo… voi sunteți de patru stele, nu?

Marin Mihai Daniel: Da, da, da! Da!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Bine, în regulă, hai!

Marin Mihai Daniel: Bine, bine, bine!”.