Sorin Cîmpeanu: Profesorii, rată dublă de vaccinare față de media națională / Am propus acea excepție de la condiția vaccinării pentru că îi privăm de școală cu prezență fizică tocmai pe elevii cu cele mai multe pierderi (VIDEO)

În rândul profesorilor rata de vaccinare este dublă comparativ cu media națională, a precizat Sorin Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației, luni seară, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, unde a explicat și de ce a propus introducerea unei excepții de la regula care prevede că o școală poate funcționa cu prezență fizică doar dacă e vaccinat cel puțin 60% din personal.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Sorin Cîmpeanu, pe B1 TV: Vaccinarea profesorilor creează un mediu mai sigur pentru copii și îi protejează și pe profesori

„Profesorii sunt categoria socio-profesională cu rată de vaccinare dublă față de media națională, drept pentru care le mulțumesc pentru că au înțeles așa cum trebuie să fie un exemplu pentru elevi de susținere a progresului științific și a sănătății în educație. Avem o rată de vaccinare dublă față de cea la nivel național. Aș vrea să vă spun că într-o săptămână – de vineri, 29 octombrie, până vineri, 5 noiembrie – s-au vaccinat atât de mulți profesori și angajați din școli încât avem o mie de școli mai mult deschise astăzi”, a spus oficialul.

Sorin Cîmpeanu a subliniat că „vaccinarea profesorilor creează un mediu mai sigur pentru copii”.

„Vaccinarea profesorilor îi protejează pe profesori, știut fiind faptul că un profesor vaccinat, ca orice altă persoană de altfel, contractează și transmite mai greu virusul, deci este o protecție mai bună pentru profesori și pentru elevi. Nu este un criteriu ideal, să știți, are foarte multe neajunsuri pe care le-am prezentat de la bun început. Unul dintre neajunsuri este cel despre care vorbiți. Un alt neajuns este acela că în localități mici, în mediul rural, unde nu avem nici infectați, dar nu avem nici vaccinați, îi privăm de școală cu prezență fizică, mai ales în clasele primare sau în grădiniță, tocmai pe acei elevi care au înregistrat cele mai multe pierderi și înainte de pandemie, și pe parcursul pandemiei, drept pentru care am revenit astăzi și am făcut o propunere la nivelul Guvernului și la nivelul CNSU, propunere care a avut la bază, într-adevăr, și solicitările elevilor, părinților și profesorilor, de exceptare a acestor zone în care rata de infectare este sub 3 la mie de la această condiție a ratei de vaccinare”, a mai declarat Sorin Cîmpeanu, care a reiterat că este un susținător al școlii cu prezență fizică.