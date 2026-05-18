Moment-cheie la Cotroceni. Consultările pentru desemnarea viitorului prim-ministru au început luni dimineață la Palatul Cotroceni, iar prima delegație care a intrat la discuții cu președintele Nicușor Dan a fost cea a PSD, condusă de Sorin Grindeanu și Claudiu Manda.

Întâlnirea a durat mai puțin de o oră, însă, potrivit unor surse politice, în cadrul discuțiilor a fost adresată o întrebare esențială pentru viitorul guvern.

Moment-cheie la Cotroceni. Ce l-a întrebat Nicușor Dan pe Sorin Grindeanu

Potrivit informațiilor apărute pe surse, președintele Nicușor Dan a vrut să afle direct dacă PSD este dispus să își asume intrarea la guvernare în actualul context politic tensionat.

Mai exact, șeful statului l-ar fi întrebat pe Sorin Grindeanu dacă partidul pe care îl conduce este pregătit să participe la formarea viitorului Executiv. Răspunsul liderului social-democrat ar fi fost unul clar: „Da”.

Acest răspuns poate schimba semnificativ dinamica negocierilor politice, în condițiile în care formarea unei majorități stabile rămâne una dintre cele mai dificile mize ale momentului.

S-a discutat despre numele viitorului premier?

Potrivit acelorași surse, în timpul nu ar fi fost abordat niciun nume concret pentru funcția de prim-ministru. Discuțiile nu ar fi vizat nici varianta unui premier politic, nici scenariul unui premier tehnocrat, deși această ipoteză a fost intens vehiculată în ultimele zile.

„Nu s-a discutat niciun nume”, au precizat sursele citate, potrivit .

Ce poziție are PSD privind viitorul guvern

Din perspectiva social-democraților, un Executiv condus de un premier politic ar avea mai multă autoritate și stabilitate decât un cabinet condus de un tehnocrat. Consultările de la Cotroceni continuă pe parcursul zilei, în încercarea președintelui Nicușor Dan de a identifica o formulă guvernamentală care să poată obține sprijin parlamentar.