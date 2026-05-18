B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cupa Mondială 2026, în centrul controverselor climatice. Experții avertizează că turneul ar putea deveni cel mai poluant din istorie

Cupa Mondială 2026, în centrul controverselor climatice. Experții avertizează că turneul ar putea deveni cel mai poluant din istorie

Ana Beatrice
18 mai 2026, 10:43
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Cupa Mondială 2026, în centrul controverselor climatice. Experții avertizează că turneul ar putea deveni cel mai poluant din istorie
Sursă Foto: Hepta - Zuma Press / Joel Marklund
Cuprins
  1. Care sunt estimările privind emisiile şi sursele principale
  2. De ce deciziile organizatorilor agravează impactul climatic
  3. Ce reacții şi avertismente există din partea experților şi sportivilor

Cupa Mondială 2026, găzduită de Canada, Mexic și Statele Unite, ar putea deveni cea mai poluantă ediție din istoria competiției. Potrivit estimărilor, competiția ar putea genera aproape 9 milioane de tone echivalent dioxid de carbon. 

În același timp, turneul este înconjurat de numeroase controverse politice și logistice, inclusiv prețurile ridicate ale biletelor și participarea Iranului.

Care sunt estimările privind emisiile şi sursele principale

Cupa Mondială 2026 riscă să intre în istorie drept cea mai poluantă ediție a competiției. Potrivit estimărilor citate de The Guardian, turneul ar putea genera aproape 9 milioane de tone echivalent dioxid de carbon. Această valoare este aproape dublă față de media istorică a edițiilor precedente ale competiției.

Cea mai mare parte a emisiilor provine din transportul aerian, responsabil pentru aproximativ 7,7 milioane de tone de CO₂. Nivelul este de peste patru ori mai mare decât media turneelor organizate între 2010 și 2022. În scenariul cel mai pesimist, doar zborurile asociate competiției ar putea produce până la 13,7 milioane de tone de emisii.

Specialiștii atrag atenția că impactul climatic al turneului nu poate fi minimizat doar pentru că emisiile sunt mai mici decât cele produse anual de SUA. Ei avertizează că ignorarea acestor cifre înseamnă acceptarea fenomenului de „greenwashing”, prin care organizațiile promovează o imagine ecologică fără măsuri reale și eficiente pentru reducerea poluării.

În plus, experiența din 2022 este invocată drept exemplu negativ. Turneul din Qatar, prezentat drept „neutru din punct de vedere al emisiilor”, a fost ulterior descris ca un „dezastru climatic în formă sportivă”. Competiția a presupus peste 1.000 de zboruri zilnice, sisteme energofage de desalinizare și scheme de compensare a emisiilor considerate ineficiente.

De ce deciziile organizatorilor agravează impactul climatic

O mare parte din responsabilitatea pentru creșterea emisiilor este pusă pe seama deciziilor luate de FIFA. Federația a extins numărul echipelor participante de la 32 la 48 și a ales trei țări-gazdă; Canada, Mexic și Statele Unite. Această decizie transformă competiția într-un maraton logistic fără precedent.

Distanțele uriașe dintre orașele gazdă fac aproape imposibilă utilizarea unor variante de transport cu emisii reduse. Totodată, infrastructura feroviară insuficient dezvoltată în multe regiuni obligă echipele și suporterii să depindă în principal de transportul aerian.

Exemplele logistice arată dimensiunea problemei. Bosnia și Herțegovina ar urma să parcurgă peste 5.000 de kilometri între Toronto, Los Angeles și Seattle, în timp ce baza de antrenament este stabilită în Salt Lake City. Algeria ar trebui să călătorească aproape 4.800 de kilometri între Kansas City și San Francisco, iar Cehia peste 4.500 de kilometri între Guadalajara, Atlanta și Mexico City.

În paralel, turneul este însoțit și de controverse politice și sociale. Prețurile foarte mari ale biletelor și participarea Iranului au generat deja numeroase controverse înaintea competiției.

Ce reacții şi avertismente există din partea experților şi sportivilor

Experții în climă și sănătate publică avertizează că ediția din 2026 ar putea avea consecințe mult mai grave decât simpla creștere a emisiilor. Cercetătorul Tim Walters susține că acest turneu riscă să devină „cel mai letal eveniment sportiv din istorie”. El argumentează că emisiile suplimentare contribuie indirect la intensificarea fenomenelor climatice extreme și la creșterea numărului de decese premature.

În timpul competiției, jucătorii și suporterii se vor confrunta și cu temperaturi extreme. Serviciul Național de Meteorologie din SUA avertizează că toate regiunile țării vor înregistra temperaturi peste mediile istorice în lunile turneului. Analizele arată că în 26 de meciuri nivelul de căldură și umiditate ar putea depăși pragul de 26°C WBGT, limita peste care sindicatul mondial al jucătorilor, FIFPro, recomandă introducerea pauzelor obligatorii de răcorire.

Criticile vizează și parteneriatele comerciale ale FIFA. Federația a semnat un acord de sponsorizare cu Aramco, gigantul energetic de stat din Arabia Saudită, considerat unul dintre cei mai mari poluatori corporativi din lume. Peste 100 de fotbaliste profesioniste au protestat public împotriva colaborării, iar căpitanul naționalei Canadei, Jessie Fleming, a declarat că FIFA „alege banii în detrimentul siguranței femeilor și al siguranței planetei”. Declarația vine în contextul în care FIFA continuă să promoveze discursuri despre sustenabilitate, deși criticii spun că acțiunile organizației merg în direcția opusă obiectivelor globale de reducere a emisiilor.

Tags:
Citește și...
Dieta din anii ’70 revine în trend. Regimul cu ouă, friptură și vin alb care a șocat internetul
Externe
Dieta din anii ’70 revine în trend. Regimul cu ouă, friptură și vin alb care a șocat internetul
Aterizare de urgență pentru un zbor intercontinental după ce un pasager a mușcat o însoțitoare de zbor. Ce au surprins imaginile filmate la bord (VIDEO)
Externe
Aterizare de urgență pentru un zbor intercontinental după ce un pasager a mușcat o însoțitoare de zbor. Ce au surprins imaginile filmate la bord (VIDEO)
Cutremur puternic în China. Mai multe clădiri prăbușite, mii se oameni evacuați. Bilanțul victimelor
Externe
Cutremur puternic în China. Mai multe clădiri prăbușite, mii se oameni evacuați. Bilanțul victimelor
Netanyahu trage de timp în dosarul de corupție. Premierul cere anularea depoziției din fața instanței
Externe
Netanyahu trage de timp în dosarul de corupție. Premierul cere anularea depoziției din fața instanței
Accident periculos între o mașină înmatriculată în România și o pompă de alimentare din Germania. Șoferul a fugit de la fața locului
Externe
Accident periculos între o mașină înmatriculată în România și o pompă de alimentare din Germania. Șoferul a fugit de la fața locului
Incident dramatic pe cerul american în timpul unei demonstrații militare. Unde s-a produs coliziunea dintre cele două avioane (VIDEO)
Externe
Incident dramatic pe cerul american în timpul unei demonstrații militare. Unde s-a produs coliziunea dintre cele două avioane (VIDEO)
Votul de la Eurovision 2026, explicat de o jurată din Republica Moldova. De ce au fost diferențe enorme față de public
Externe
Votul de la Eurovision 2026, explicat de o jurată din Republica Moldova. De ce au fost diferențe enorme față de public
(VIDEO) China a lansat robotul uriaș de 500.000 de euro pe care îl poți pilota ca în filmele SF
Externe
(VIDEO) China a lansat robotul uriaș de 500.000 de euro pe care îl poți pilota ca în filmele SF
„Eu refuz să prezint așa ceva!”: Prezentatoarea din Moldova a vrut să lase totul și să plece din direct după „trădarea” de la Eurovision
Externe
„Eu refuz să prezint așa ceva!”: Prezentatoarea din Moldova a vrut să lase totul și să plece din direct după „trădarea” de la Eurovision
OMS declară alertă sanitară mondială din cauza epidemiei de Ebola din Congo și Uganda
Externe
OMS declară alertă sanitară mondială din cauza epidemiei de Ebola din Congo și Uganda
Ultima oră
11:31 - Contractul de vânzare-cumpărare auto va conține clauze noi. Modelul a fost pus în dezbatere publică
11:23 - Dieta din anii ’70 revine în trend. Regimul cu ouă, friptură și vin alb care a șocat internetul
11:21 - VIDEO: George Simion s-a decis după discuțiile cu Nicușor Dan. Vrea AUR la Guvern. I-a dus președintelui și un program de guvernare
11:20 - Aterizare de urgență pentru un zbor intercontinental după ce un pasager a mușcat o însoțitoare de zbor. Ce au surprins imaginile filmate la bord (VIDEO)
11:18 - Livetext: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. George Simion cere mandatul de premier pentru AUR (UPDATE)
11:04 - Ministrul Radu Miruță a anunțat ce se întâmplă cu pensiile militarilor. Scenariile luate în calcul
10:42 - PSD preferă un guvern politic. Grindeanu este dispus să-și asume funcția de premier (Surse)
10:41 - Sorana Cîrstea urcă pe locul 18 în clasamentul WTA, cea mai bună poziţie din carieră
10:26 - Surse: Ce întrebare-cheie i-a adresat Nicușor Dan lui Grindeanu. Liderul PSD a răspuns „DA” pe loc
10:15 - Descoperire spectaculoasă a astronauților. Un asteroid de dimensiunile Balenei Albastre trece prin vecinătatea Pământului