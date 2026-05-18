Cupa Mondială 2026, găzduită de Canada, Mexic și Statele Unite, ar putea deveni cea mai poluantă ediție din istoria competiției. Potrivit estimărilor, competiția ar putea genera aproape 9 milioane de tone echivalent dioxid de carbon.

În același timp, turneul este înconjurat de numeroase controverse politice și logistice, inclusiv prețurile ridicate ale biletelor și participarea Iranului.

Care sunt estimările privind emisiile şi sursele principale

Cupa Mondială 2026 riscă să intre în istorie drept cea mai poluantă ediție a competiției. Potrivit estimărilor citate , turneul ar putea genera aproape 9 milioane de tone echivalent dioxid de carbon. Această valoare este aproape dublă față de media istorică a edițiilor precedente ale competiției.

Cea mai mare parte a emisiilor provine din transportul aerian, responsabil pentru aproximativ 7,7 milioane de tone de CO₂. Nivelul este de peste patru ori mai mare decât media turneelor organizate între 2010 și 2022. În scenariul cel mai pesimist, doar zborurile asociate competiției ar putea produce până la 13,7 milioane de tone de emisii.

Specialiștii atrag atenția că impactul climatic al turneului nu poate fi minimizat doar pentru că emisiile sunt mai mici decât cele produse anual de SUA. Ei avertizează că ignorarea acestor cifre înseamnă acceptarea fenomenului de „greenwashing”, prin care organizațiile promovează o imagine ecologică fără măsuri reale și eficiente pentru reducerea poluării.

În plus, experiența din 2022 este invocată drept exemplu negativ. Turneul din Qatar, prezentat drept „neutru din punct de vedere al emisiilor”, a fost ulterior descris ca un „dezastru climatic în formă sportivă”. Competiția a presupus peste 1.000 de zboruri zilnice, sisteme energofage de desalinizare și scheme de compensare a emisiilor considerate ineficiente.

De ce deciziile organizatorilor agravează impactul climatic

O mare parte din responsabilitatea pentru creșterea emisiilor este pusă pe seama deciziilor luate de . Federația a extins numărul echipelor participante de la 32 la 48 și a ales trei țări-gazdă; Canada, Mexic și Statele Unite. Această decizie transformă competiția într-un maraton logistic fără precedent.

Distanțele uriașe dintre orașele gazdă fac aproape imposibilă utilizarea unor variante de transport cu emisii reduse. Totodată, infrastructura feroviară insuficient dezvoltată în multe regiuni obligă echipele și suporterii să depindă în principal de transportul aerian.

Exemplele logistice arată dimensiunea problemei. Bosnia și Herțegovina ar urma să parcurgă peste 5.000 de kilometri între Toronto, Los Angeles și Seattle, în timp ce baza de antrenament este stabilită în Salt Lake City. Algeria ar trebui să călătorească aproape 4.800 de kilometri între Kansas City și San Francisco, iar Cehia peste 4.500 de kilometri între Guadalajara, Atlanta și Mexico City.

Ce reacții şi avertismente există din partea experților şi sportivilor

Experții în climă și sănătate publică avertizează că ediția din 2026 ar putea avea consecințe mult mai grave decât simpla creștere a emisiilor. Cercetătorul Tim Walters susține că acest turneu riscă să devină „cel mai letal eveniment sportiv din istorie”. El argumentează că emisiile suplimentare contribuie indirect la intensificarea fenomenelor climatice extreme și la creșterea numărului de decese premature.

În timpul competiției, jucătorii și suporterii se vor confrunta și cu . Serviciul Național de Meteorologie din SUA avertizează că toate regiunile țării vor înregistra temperaturi peste mediile istorice în lunile turneului. Analizele arată că în 26 de meciuri nivelul de căldură și umiditate ar putea depăși pragul de 26°C WBGT, limita peste care sindicatul mondial al jucătorilor, FIFPro, recomandă introducerea pauzelor obligatorii de răcorire.

Criticile vizează și parteneriatele comerciale ale FIFA. Federația a semnat un acord de sponsorizare cu Aramco, gigantul energetic de stat din Arabia Saudită, considerat unul dintre cei mai mari poluatori corporativi din lume. Peste 100 de fotbaliste profesioniste au protestat public împotriva colaborării, iar căpitanul naționalei Canadei, Jessie Fleming, a declarat că FIFA „alege banii în detrimentul siguranței femeilor și al siguranței planetei”. Declarația vine în contextul în care FIFA continuă să promoveze discursuri despre sustenabilitate, deși criticii spun că acțiunile organizației merg în direcția opusă obiectivelor globale de reducere a emisiilor.