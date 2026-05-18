Dieta cu vin și friptură care a șocat internetul

Să bei vin alb la micul dejun și totuși să slăbești pare mai degrabă o glumă de pe internet decât un plan de dietă real. Și totuși, exact asta promitea controversata „Vogue Diet”, regimul apărut în revistele glossy ale anilor ’70 și readus acum în atenția publicului. Nu existau salate, fructe sau pâine în meniu. Dieta era bazată exclusiv pe ouă, friptură, cafea neagră și Chablis, informează .

Dieta a fost publicată în 1977 de revista Vogue și promovată inclusiv de Helen Gurley Brown, celebra șefă a revistei Cosmopolitan, în cartea „Sex and the Single Girl”. Regimul promitea o scădere rapidă în greutate, de aproape 2,5 kilograme în doar trei zile, lucru care l-a făcut extrem de popular la acea vreme. Astăzi, acesta circulă din nou online sub hashtagul #VogueDiet și a devenit virală pe TikTok și Instagram. Mulți sunt fascinați de ideea care pare greu de crezut, aceea că poți mânca friptură, bea vin și totuși să slăbești.

Curioasă să afle dacă chiar funcționează, jurnalista Sybilla Hart, mamă a cinci copii, a decis să o testeze exact în varianta originală. La începutul experimentului, aceasta avea aproximativ 67 de kilograme. Ea spune că nu voia doar să vadă dacă pierde în greutate, ci și ce efecte are regimul asupra organismului. Înainte să înceapă dieta, și-a făcut analize complete de sânge, pe care le-a repetat imediat după cele 72 de ore.

Cum arăta meniul extrem care promitea slăbire în doar trei zile

Prima zi a început într-un mod care astăzi ar speria majoritatea nutriționiștilor. Micul dejun era format dintr-un ou fiert, cafea neagră și un pahar de vin alb băut înainte de ora 9 dimineața. „Se simțea ridicol, dar nu neapărat neplăcut”, a povestit ea. „Aveam senzația că scap basma curată cu ceva interzis.”

Meniul se repeta aproape obsesiv pe parcursul zilei, fiind format doar din ouă, cafea, vin și friptură. În total, dieta însemna aproximativ 1.100–1.200 de calorii zilnic. Dacă prima zi a părut suportabilă, după aproximativ 24 de ore organismul a început să protesteze. „Corpul începea să întrebe unde au dispărut fibrele, fructele, orice lucru proaspăt”, a scris jurnalista.

În a doua zi, experiența devenise deja apăsătoare. „De obicei, un pahar de vin alb rece în timpul zilei înseamnă vacanță. În halat, dimineața, părea trist.” Lipsa carbohidraților și a zahărului a început să se simtă tot mai puternic. „Eram disperată după ceva dulce. Un pătrățel de ciocolată. Un biscuit. Orice”, a precizat ea.

Spre seară au apărut greața, furnicăturile în picioare și o stare accentuată de . În a treia zi, spune că se simțea „slăbită, constipată și complet lipsită de energie”. Mai mult, elementul care făcuse dieta celebră ajunsese să îi provoace disconfort. „Până și ideea încă unui pahar de vin devenise greu de suportat”, a mărturisit aceasta.

Ce au arătat analizele după experimentul controversat

După cele trei zile de dietă extremă, rezultatul de pe cântar a fost exact cel care a făcut regimul celebru în . Jurnalista Sybilla Hart slăbise puțin peste 2,5 kilograme. Însă adevărata surpriză nu a venit din numărul kilogramelor pierdute, ci din rezultatele analizelor medicale făcute imediat după experiment. Deși consumase câte o sticlă de vin alb pe zi și mâncase aproape exclusiv carne și ouă, unele valori ieșiseră mai bune decât înainte de dietă. Colesterolul total scăzuse de la 5.15 la 4.22, intrând în intervalul considerat sănătos. Și glicemia înregistrase o scădere vizibilă. În plus, nivelul fierului crescuse semnificativ după cele trei zile bazate aproape exclusiv pe friptură și gălbenușuri.

Sue Porter, directorul clinicii unde jurnalista și-a făcut analizele, spune că explicația ar putea avea legătură cu eliminarea completă a alimentelor ultraprocesate. „Nu mai existau biscuiți, chipsuri, prăjituri sau sandvișuri”, a explicat specialistul. Aceasta susține și că multe persoane încă au percepții greșite despre consumul de carne și ouă. „Există credința că friptura este foarte grasă, dar unele bucăți de carne au sub 5% grăsime. Și este un mit că ouăle sunt pline de colesterol rău.”

Chiar dacă rezultatele rapide au atras din nou atenția internetului, nutriționiștii avertizează că regimul este departe de a fi sănătos pe termen lung. Profesorul Gunter Kuhnle, specialist în nutriție la , spune că o perioadă atât de scurtă nu produce, în general, efecte grave, însă dieta are probleme evidente. „Este foarte restrictivă și cantitatea mare de alcool depășește clar recomandările medicale”, a precizat acesta.

Specialiștii atrag atenția că regimul elimină complet fibrele, și multe alte substanțe esențiale pentru organism. În timp, astfel de carențe pot deveni periculoase. „Pe termen lung, un astfel de regim poate afecta ficatul, rinichii și crește inclusiv riscul unor forme de cancer”, avertizează experții.