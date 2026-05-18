B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Aterizare de urgență pentru un zbor intercontinental după ce un pasager a mușcat o însoțitoare de zbor. Ce au surprins imaginile filmate la bord (VIDEO)

Aterizare de urgență pentru un zbor intercontinental după ce un pasager a mușcat o însoțitoare de zbor. Ce au surprins imaginile filmate la bord (VIDEO)

Iulia Petcu
18 mai 2026, 11:20
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Aterizare de urgență pentru un zbor intercontinental după ce un pasager a mușcat o însoțitoare de zbor. Ce au surprins imaginile filmate la bord (VIDEO)
Sursă foto: magnific.com
Cuprins
  1. Cum a ajuns un zbor spre Statele Unite să aterizeze în Tahiti
  2. Ce s-a întâmplat după aterizarea de urgență
  3. Ce au surprins imaginile filmate la bord

Un zbor intercontinental care trebuia să lege Melbourne de Dallas s-a transformat într-o intervenție de urgență după comportamentul violent al unui pasager. Incidentul a obligat echipajul companiei Qantas să schimbe traseul aeronavei și să aterizeze de urgență în mijlocul Pacificului.

Cum a ajuns un zbor spre Statele Unite să aterizeze în Tahiti

Aeronava care opera zborul QF21 a decolat vineri după-amiază din Melbourne, având ca destinație finală Dallas, unul dintre cele mai lungi trasee operate de compania australiană. Aproximativ șapte ore mai târziu, echipajul a decis schimbarea rutei după ce un pasager a devenit agresiv la bord și ar fi atacat un membru al personalului, scrie The Guardian.

Potrivit informațiilor apărute în presa australiană, bărbatul ar fi mușcat o însoțitoare de zbor în timpul altercației. Mai mulți pasageri, dar și alți membri ai echipajului, au intervenit imediat pentru a o ajuta pe angajata companiei și pentru a limita escaladarea conflictului.

Ce s-a întâmplat după aterizarea de urgență

Avionul a fost redirecționat către Papeete, în Tahiti, capitala Polineziei Franceze, unde autoritățile locale așteptau deja aeronava la sol. Imediat după aterizare, pasagerul a fost preluat și reținut, iar compania aeriană a decis să îi interzică definitiv accesul pe viitoarele zboruri operate de Qantas și de Jetstar.

După realimentare și verificările de rutină, aeronava și-a continuat drumul spre Dallas la aproximativ 35 de minute după aterizare. Zborul a ajuns la destinație sâmbătă dimineață, fără alte incidente raportate de companie.

„Siguranța clienților și a echipajului nostru este prioritatea noastră numărul unu și avem toleranță zero față de comportamentul perturbator sau amenințător pe zborurile noastre”, a transmis un purtător de cuvânt al Qantas, potrivit Digi24.

Ce au surprins imaginile filmate la bord

Imagini distribuite online de comediantul Mike Goldstein arată un bărbat aflat într-o discuție tensionată cu echipajul de cabină. În filmări, acesta le spune în repetate rânduri membrilor echipajului să „se ducă naibii”, după ce personalul i-a cerut să se mute în partea din spate a avionului.

La un moment dat, bărbatul pare dezechilibrat și vorbește neclar, spunând că vrea să „iasă să fumeze o țigară”. Ca reacție, un însoțitor de zbor îi răspunde că se comportă „ca un ceas de doi bani”.

Incidentul vine după mai multe episoade similare înregistrate recent în Australia, unele dintre ele soldate cu arestări și intervenții ale poliției. În ultimele luni, autoritățile australiene au investigat inclusiv cazuri în care pasageri agresivi au încercat să muște alți călători sau chiar să deschidă ușile aeronavelor în timpul zborului.

Tags:
Citește și...
Dieta din anii ’70 revine în trend. Regimul cu ouă, friptură și vin alb care a șocat internetul
Externe
Dieta din anii ’70 revine în trend. Regimul cu ouă, friptură și vin alb care a șocat internetul
Cupa Mondială 2026, în centrul controverselor climatice. Experții avertizează că turneul ar putea deveni cel mai poluant din istorie
Externe
Cupa Mondială 2026, în centrul controverselor climatice. Experții avertizează că turneul ar putea deveni cel mai poluant din istorie
Cutremur puternic în China. Mai multe clădiri prăbușite, mii se oameni evacuați. Bilanțul victimelor
Externe
Cutremur puternic în China. Mai multe clădiri prăbușite, mii se oameni evacuați. Bilanțul victimelor
Netanyahu trage de timp în dosarul de corupție. Premierul cere anularea depoziției din fața instanței
Externe
Netanyahu trage de timp în dosarul de corupție. Premierul cere anularea depoziției din fața instanței
Accident periculos între o mașină înmatriculată în România și o pompă de alimentare din Germania. Șoferul a fugit de la fața locului
Externe
Accident periculos între o mașină înmatriculată în România și o pompă de alimentare din Germania. Șoferul a fugit de la fața locului
Incident dramatic pe cerul american în timpul unei demonstrații militare. Unde s-a produs coliziunea dintre cele două avioane (VIDEO)
Externe
Incident dramatic pe cerul american în timpul unei demonstrații militare. Unde s-a produs coliziunea dintre cele două avioane (VIDEO)
Votul de la Eurovision 2026, explicat de o jurată din Republica Moldova. De ce au fost diferențe enorme față de public
Externe
Votul de la Eurovision 2026, explicat de o jurată din Republica Moldova. De ce au fost diferențe enorme față de public
(VIDEO) China a lansat robotul uriaș de 500.000 de euro pe care îl poți pilota ca în filmele SF
Externe
(VIDEO) China a lansat robotul uriaș de 500.000 de euro pe care îl poți pilota ca în filmele SF
„Eu refuz să prezint așa ceva!”: Prezentatoarea din Moldova a vrut să lase totul și să plece din direct după „trădarea” de la Eurovision
Externe
„Eu refuz să prezint așa ceva!”: Prezentatoarea din Moldova a vrut să lase totul și să plece din direct după „trădarea” de la Eurovision
OMS declară alertă sanitară mondială din cauza epidemiei de Ebola din Congo și Uganda
Externe
OMS declară alertă sanitară mondială din cauza epidemiei de Ebola din Congo și Uganda
Ultima oră
11:31 - Contractul de vânzare-cumpărare auto va conține clauze noi. Modelul a fost pus în dezbatere publică
11:23 - Dieta din anii ’70 revine în trend. Regimul cu ouă, friptură și vin alb care a șocat internetul
11:21 - VIDEO: George Simion s-a decis după discuțiile cu Nicușor Dan. Vrea AUR la Guvern. I-a dus președintelui și un program de guvernare
11:18 - Livetext: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. George Simion cere mandatul de premier pentru AUR (UPDATE)
11:04 - Ministrul Radu Miruță a anunțat ce se întâmplă cu pensiile militarilor. Scenariile luate în calcul
10:43 - Cupa Mondială 2026, în centrul controverselor climatice. Experții avertizează că turneul ar putea deveni cel mai poluant din istorie
10:42 - PSD preferă un guvern politic. Grindeanu este dispus să-și asume funcția de premier (Surse)
10:41 - Sorana Cîrstea urcă pe locul 18 în clasamentul WTA, cea mai bună poziţie din carieră
10:26 - Surse: Ce întrebare-cheie i-a adresat Nicușor Dan lui Grindeanu. Liderul PSD a răspuns „DA” pe loc
10:15 - Descoperire spectaculoasă a astronauților. Un asteroid de dimensiunile Balenei Albastre trece prin vecinătatea Pământului