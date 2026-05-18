Un zbor intercontinental care trebuia să lege Melbourne de Dallas s-a transformat într-o intervenție de urgență după comportamentul violent al unui pasager. Incidentul a obligat echipajul companiei Qantas să schimbe traseul aeronavei și să aterizeze de urgență în mijlocul Pacificului.

Cum a ajuns un zbor spre Statele Unite să aterizeze în Tahiti

Aeronava care opera zborul QF21 a decolat vineri după-amiază din Melbourne, având ca destinație finală Dallas, unul dintre cele mai lungi trasee operate de compania australiană. Aproximativ șapte ore mai târziu, echipajul a decis schimbarea rutei după ce un pasager a devenit agresiv la bord și ar fi atacat un membru al personalului, scrie .

Potrivit informațiilor apărute în presa australiană, bărbatul ar fi mușcat o însoțitoare de zbor în timpul altercației. Mai mulți pasageri, dar și alți membri ai echipajului, au intervenit imediat pentru a o ajuta pe angajata companiei și pentru a limita escaladarea conflictului.

Ce s-a întâmplat după aterizarea de urgență

a fost redirecționat către Papeete, în Tahiti, capitala Polineziei Franceze, unde autoritățile locale așteptau deja aeronava la sol. Imediat după aterizare, pasagerul a fost preluat și reținut, iar compania aeriană a decis să îi interzică definitiv accesul pe viitoarele zboruri operate de Qantas și de Jetstar.

După realimentare și verificările de rutină, aeronava și-a continuat drumul spre Dallas la aproximativ 35 de minute după aterizare. Zborul a ajuns la destinație sâmbătă dimineață, fără alte incidente raportate de companie.

„Siguranța clienților și a echipajului nostru este prioritatea noastră numărul unu și avem toleranță zero față de comportamentul perturbator sau amenințător pe zborurile noastre”, a transmis un purtător de cuvânt al Qantas, potrivit Digi24.

Ce au surprins imaginile filmate la bord

Imagini distribuite online de comediantul Mike Goldstein arată un bărbat aflat într-o discuție tensionată cu echipajul de cabină. În filmări, acesta le spune în repetate rânduri membrilor echipajului să „se ducă naibii”, după ce personalul i-a cerut să se mute în partea din spate a avionului.

La un moment dat, bărbatul pare dezechilibrat și vorbește neclar, spunând că vrea să „iasă să fumeze o țigară”. Ca reacție, un însoțitor de îi răspunde că se comportă „ca un ceas de doi bani”.

Incidentul vine după mai multe episoade similare înregistrate recent în Australia, unele dintre ele soldate cu arestări și intervenții ale poliției. În ultimele luni, autoritățile australiene au investigat inclusiv cazuri în care pasageri agresivi au încercat să muște alți călători sau chiar să deschidă ușile aeronavelor în timpul zborului.