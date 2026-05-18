Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani şi aflată în ultimul an de competiţie, a urcat pe locul 18 în clasamentul WTA dat publicităţii luni, marcând cea mai bună clasare din cariera sa.

Ce schimbări a înregistrat Sorana Cîrstea

După evoluţia din turneul de la Roma, unde a ajuns până în semifinale, Sorana Cîrstea a urcat nouă locuri în ierarhia WTA şi acum are un total de 1.985 de puncte. Această ascensiune a produs saltul la poziţia a 18-a, menţionată în ediţia de clasament publicată luni de .

Performanţa din capitala Italiei îi asigură astfel sportivei o premieră: intrarea în top 20 WTA pentru prima dată în carieră. Deşi în 2013 atinsese deja o clasare în apropiere (locul 21, înregistrat la 12 august 2013) actuala poziţie reprezintă un nou reper profesional pentru jucătoarea română.

La 36 de ani şi într-un sezon pe care îl declară ultimul de competiţie, această revenire în primele poziţii arată consistenţa formelor pe care le-a arătat în circuit în ultima perioadă, culminând cu parcursul solid de la Roma care i-a adus punctele necesare pentru saltul din clasament.

Cum se situează celelalte jucătoare din România

În acelaşi clasament, Jaqueline Cristian a înregistrat o coborâre de cinci poziţii şi apare pe locul 33, cu 1.382 de puncte, iar Gabriela Ruse a coborât patru locuri şi se află pe poziţia 71, acumulând 928 de puncte.

Astfel, România are trei reprezentante în top 100 al lumii: Sorana Cîrstea (18), Jaqueline Cristian (33) şi Gabriela Ruse (71), potrivit Digi24. Diferenţele de punctaj între cele trei reflectă traiectorii recente diferite: Cîrstea urcă după semifinala de la Roma, în timp ce Cristian şi Ruse au înregistrat corecţii în clasament în această ediţie.

Cine conduce clasamentul WTA

Vârful ierarhiei este ocupat de belarusa Arina Sabalenka, care conduce cu 9.960 de puncte. Pe locul al doilea se menţine Elena Rîbakina, cu 8.705 puncte, iar poloneza Iga Swiatek ocupă poziţia a treia, cu 7.273 puncte.

În continuare, Coco Gauff figurează pe locul 4 cu 6.749 puncte, iar pe locul 5 se află americanca Jessica Pegula, cu 6.286 puncte. Câştigătoarea turneului de la , ucraineanca Elina Svitolina, a urcat trei locuri şi apare acum pe poziţia a 7-a, cu 4.315 puncte.