Grindeanu, atac la Buzoianu în criza apei: „Dacă aş fi în locul doamnei ministru, m-aş duce acolo, să încerc să rezolv ce am încurcat" (VIDEO)

Traian Avarvarei
03 dec. 2025, 13:38
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a dat de înțeles că Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, e responsabilă pentru criza apei din Prahova şi Dâmboviţa și ar trebui să meargă în zonele afectate să rezolve ce a încurcat.

„Eu am văzut asigurările domniei sale (Dianei Buzoianu – n.r.) acum o săptămână, cum că totul e sub control. Din păcate, pare că nu e sub control… Eu nu caut vinovaţi şi rolul meu nu e să găsesc vinovaţi. Încerc să ţin legătura cu colegii mei, aşa cât pot colegii mei, să ajutăm să se remedieze această situaţie scăpată de sub control. (…) Dincolo de aruncarea pisicii dintr-o parte în alta, lucrurile nu au fost urmărite aşa cum trebuie”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a mai susținut că prefectul din Prahova a avertizat că ar putea exista astfel de situații.

„Sunt lucruri pe care reformiştii de la Apele Române nu le-au luat în calcul. Asta e o treabă care poate prea puţin îi interesează pe românii de acolo. Pe ei îi interesează să rezolve problema. Iar eu, dacă aş fi în locul doamnei ministru, m-aş duce acolo, să încerc să rezolv ce am încurcat”, a mai afirmat Grindeanu.

Liderul PSD l-a atins apoi și pe premierul Ilie Bolojan (PNL): „Cam toţi cei implicaţi ar trebui să se ducă de urgenţă acolo. Sigur, nu-i rostul meu să dau ordine, e treaba premierului să o facă. Nu vreau să înlocuiesc rolul premierului în această poveste”.

