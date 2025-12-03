În Câmpina și mai multe localități din Prahova și Dâmbovița, peste 100.000 de oameni nu mai au apă de vineri, după ce golirea lacului Paltinu a afectat alimentarea. Oamenii primesc apă îmbuteliată din rezerva de stat. Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, acuză șefii de la Administrația Bazinală Buzău-Ialomița și de la Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova SA că au comunicat informații false și au ascuns . Ministra a cerut demiterea celor doi directori.

Buzoianu acuză doi directori în criza apei

„Acum o săptămână nu aveam informațiile date de instituțiile din subordine, drept urmare, când am fost întrebată dacă există un risc, am răspuns exact cu ce informații primisem de la autorități. O săptămână mai târziu, când a reieșit că toate aceste autorități aveau informații și nu le-au transmis, vă dați seama că am ieșit public și am zis exact asta: aveau informații autoritățile din subordine și nu le-au transmis”. (…)

Din punctul meu de vedere, există două autorități, doi directori care sunt responsabili și ar fi trebuit să se asigure nu doar că informează, (…) ci și să găsească niște soluții. Ei și-au trimis între ei niște hârtii și acum zic cu toții că e nevoie de găsirea unor soluții, după ce nici primarii, nici comunitățile. Cele două autorități din local – Administrația Bazinală Buzău – Ialomița cu operatorul ESZ ar fi trebuit să anunțe toate autoritățile de această problemă și să transmită soluțiile”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea a acuzat apoi operatorul de apă că n-a luat în calcul că această lucrare i-ar putea aduce niște riscuri și n-a discutat cu autoritățile: „Inclusiv în ședințele pe care le-au avut zilele acestea cu toate autoritățile la masă, ei erau foarte fericiți, foarte bucuroși că n-au semnat procesul verbal, spuneau că s-au acoperit prin faptul că n-au semnat procese verbale”.

Operatorul ESZ spune că a anunțat, dar „nu există niciun document care să confirme acest lucru, către minister în niciun caz”, afirmă Buzoianu, iar administrația bazinală a transmis că „habar n-aveau că există acest risc. Deși au zis că există un risc de turbiditate crescută, nu și-au imaginat că e riscul de a rămâne populația fără apă, că ăsta e un risc care trebuia analizat de operatorul de apă. Aici, într-adevăr, operatorul de apă trebuia să spună că nu poate face față la turbiditate, operatorul de apă s-a spălat pe mâini, n-a mai făcut nimic”.

Ministra a cerut demiterea „instantanee” a celor doi directori pentru că „n-au făcut față acestui episod”. De asemenea, un raport al Corpului de Control va arăta „dacă există și fapte de natură penală”.

Ce urmează în criza apei

„În acest moment, apa care a început să intre ieri în lac e la jumătatea primului proces de tratare și se urmează calendarul. Am vorbit și cu reprezentanți Transelectrica, niște profesioniști care au reușit să țină sistemul energetic național stabil. Urmărim toate autoritățile să ne dăm seama dacă se păstrează calendarul. Acum, pronosticul e că se va păstra și suntem pe etapele stabilite de experți”, a mai declarat ministra Diana Buzoianu, pentru B1 TV.