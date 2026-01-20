B1 Inregistrari!
Sorin Grindeanu, un nou atac la Ilie Bolojan. „Te dai Zorro și te lauzi că ai scos țara din rahat” (VIDEO)

Adrian A
20 ian. 2026, 15:52
Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tătaru
Cuprins
  1. Ce legătură face Grindeanu între Bolojan, Zorro și rahat
  2. Ce facem cu „lăutarul”?

Sorin Grindeanu nu îl slăbește deloc pe Ilie Bolojan și ține să tot aducă aminte că premierul a luat măsuri de austeritate proaste. Și că șeful Guvernului inventează povești despre incapacitate de plată ca să pară el erou.

Ce legătură face Grindeanu între Bolojan, Zorro și rahat

Grindeanu, atacă dur măsurile fiscale decise de Ilie Bolojan, acuzând că tot ceea ce a prezentat prim-ministrul referitor la situația în care se află România este doar o poveste pentru ca liberalii să devină un fel de salvatori ai țării veniți după PSD.

„Faptul că avem un deficit acum, din ce am vazut azi, undeva în jur de 8%… asta spune ceva și anume faptul că tot ceea ce se spunea în primăvară că moștenirea grea  spusă sub o nouă formă, deficit excesiv, ce mare lucru s-a întâmplat din punct de vedere economic în cele 6-7 luni în afară de a crește cu două puncte procentuale TVA?

Totul ne arată că nici nu s-a încasat foarte mult în plus în țara asta prin creșterea TVA și totul arată că a fost o mare poveste de tip moștenire grea… numai ca să arăți cât de Zorro sunt cei care vin după tine și că au scos țara din rahat.

Când a fost România în incapacitate de plată la pensii și salarii? Astea sunt prostii.”, a declarat Sorin Grindeanu la gandul.ro

Ce facem cu „lăutarul”?

Sorin Grindeanu spune însă că este forțat să rămână în coaliția de guvernare tocmai ca să nu îl lase pe Bolojan să își facă de cap.

„Lucrurile trebuie să fie mai echilibrate. Dacă tot se strâng bani mai mulți pentru autoritățile locale, toate primăriile vor avea nevoie de bani pentru proiectele europene. În a doua jumătate a lunii februarie vom avea bugetul pe 2026.

Această abordare trebuie făcută într-un context mai mare. Nu există altă alternativă de guvernare, în acest moment putem să ieșim de la guvernare, să mergem spre anticipate. Își dorește cineva alegeri anticipate. Nu suntem încă în acel moment. Manda a pus condițional povestea cu demiterea lăutarului.”, spune Grindeanu.

Dar Ilie Bolojan e greu de suportat, spune șeful PSD.

„Relația cu Ilie Bolojan poate fi descrisă drept grea, având în vedere interacțiunea, dialogul, încercarea de a găsi soluții bune pentru români, un soi, devenit proverbial, de inflexibilitate.”, a mai declarat Grindeanu.

