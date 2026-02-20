B1 Inregistrari!
Diana Șoșoacă a depus în Parlament un proiect de lege pentru unirea României cu o altă țară. Ce condiții invocă

Ana Maria
20 feb. 2026, 16:36
Diana Șoșoacă a depus în Parlament un proiect de lege pentru unirea României cu o altă țară. Ce condiții invocă
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Șoșoacă vrea unirea României cu Republica Moldova. Ce prevede inițiativa legislativă depusă
  2. De ce spune S.O.S. România că unirea trebuie decisă doar intern
  3. Șoșoacă vrea unirea României cu Republica Moldova. Cum este justificată inițiativa din punct de vedere istoric
  4. Cine ar trebui să decidă asupra unirii României cu Republica Moldova
  5. Ce condiții invocă partidul pentru o eventuală reunificare

Europarlamentara Diana Șoșoacă, alături de parlamentarii partidului S.O.S. România, a anunțat depunerea în Parlament a unui proiect de lege pentru unirea României cu Republica Moldova, inițiativă care readuce în spațiul public una dintre cele mai sensibile teme politice și istorice din regiune.

Formațiunea politică susține că demersul vine într-un moment geopolitic complicat, în care discuțiile despre securitate și stabilitate regională au devenit tot mai intense.

Șoșoacă vrea unirea României cu Republica Moldova. Ce prevede inițiativa legislativă depusă

Potrivit comunicatului transmis de partid, proiectul legislativ urmărește deschiderea cadrului parlamentar pentru discutarea reunificării dintre România și Republica Moldova.

Parlamentarii S.O.S. România, împreună cu Av. Europarlamentar Diana Iovanovici-Șoșoacă, președintele S.O.S. România au depus astăzi la Parlamentul României un proiect legislativ privind unirea României cu Republica Moldova, într-un context geopolitic tensionat, în care subiectul reunificării naționale a fost readus în discuție de actori internaționali.

Inițiativa legislativă are la bază un principiu fundamental: destinul național nu poate fi negociat, decis sau instrumentalizat de puteri externe. Orice decizie cu impact istoric asupra statului român trebuie să aparțină exclusiv voinței suverane a României și cetățenilor săi, exprimată prin instituțiile sale constituționale.”, se arată în comunicat.

De ce spune S.O.S. România că unirea trebuie decisă doar intern

Reprezentanții partidului afirmă că tema unirii nu ar trebui influențată de interese externe sau de strategii geopolitice ale marilor puteri.

Diana Iovanovici-Șoșoacă subliniază că tema unirii nu poate deveni obiect de joc strategic între marile centre de putere, cu riscul transformării României într-o zonă de confruntare.

România este stat membru al Uniunii Europene și al NATO, iar orice evoluție majoră privind statutul sǎu teritorial de securitate trebuie analizată strict prin prisma interesului național, a stabilității regionale și a protejării cetățenilor români.”, potrivit comunicatului citat de Știripesurse.

Șoșoacă vrea unirea României cu Republica Moldova. Cum este justificată inițiativa din punct de vedere istoric

În documentul transmis public, partidul consideră că existența a două state românești este rezultatul unor decizii geopolitice din secolul trecut, iar reunificarea ar reprezenta o opțiune politică legitimă.

Proiectul depus reafirmă o realitate istorică și identitară: existența a două state românești reprezintă o consecință a unor decizii geopolitice dramatice ale secolului trecut. Din această perspectivă, actul unirii este prezentat ca o chestiune de voință politică și responsabilitate națională, nu ca rezultat al presiunilor externe sau al conjuncturilor internaționale.”, au mai adăugat în comunicat.

Cine ar trebui să decidă asupra unirii României cu Republica Moldova

Potrivit inițiatorilor, Parlamentul României rămâne instituția legitimă care trebuie să analizeze și să decidă asupra unui asemenea demers.

S.O.S. România consideră că Parlamentul României, ca for suprem reprezentativ al poporului, este instituția legitimă care trebuie să dezbată și să decidă asupra unor asemenea inițiative. Nicio capitală străină, nicio structură supranațională și niciun lider extern nu poate substitui dreptul României de a-și hotărî propriul viitor.”, mai subliniază inițiatorii.

Ce condiții invocă partidul pentru o eventuală reunificare

Formațiunea politică susține că orice proces de reunificare ar trebui realizat exclusiv prin voința democratică a cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului și cu respectarea normelor internaționale.

Prin această inițiativă legislativă, partidul S.O.S. România declară că procesul de reunificare națională, dacă va exista, trebuie să fie expresia liberă, democratică și suverană a românilor de pe ambele maluri ale Prutului, desfășurată în deplin respect față de dreptul internațional și stabilitatea regională.

S.O.S. România reafirmă că interesul național, pacea și siguranța cetățenilor români rămân priorități absolute și nenegociabile.”, se mai arată în comunicat.

