Acasa » Externe » Danemarca sporește contribuția la misiunea NATO Arctic Sentry. Copenhaga va trimite patru avioane F-35

Danemarca sporește contribuția la misiunea NATO Arctic Sentry. Copenhaga va trimite patru avioane F-35

Adrian Teampău
13 feb. 2026, 12:17
Danemarca sporește contribuția la misiunea NATO Arctic Sentry. Copenhaga va trimite patru avioane F-35
Foto: Hepta - Zuma Press / Ssgt. Emily Farnsworth/Planetpix
Cuprins
  1. Danemarca se implică în apărarea Arcticii
  2. Conferința de Securitate, pe fondul tensiunilor transatlantice

Danemarca va spori contribuția la misiunea NATO Arctic Sentry (Santinela Arctică) cu patru avioane de luptă multirol de ultimă generaţie F-35. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării.

Danemarca se implică în apărarea Arcticii

Troels Lund Poulsen, ministrul Apărării a anunțat că țara sa se va implica mai mult în apărarea ținutului Arctic. Danemarca va trimite patru avioane de luptă F-35, să se alăture misiunii Arctic Sentry. Declarațiile, citate de Reuters, vin în contextul Conferinței de Securitate de la Munchen, unde se așteaptă să fie abordat subiectul apărării acestei regiuni.

Oficialii NATO au comunicat miercuri că misiunea a fost iniţiată pentru a întări prezenţa aliată în Arctica. Statele europene membre NATO au inițiat un efort de detensionare a relaţiilor din interior în contextul intențiilor lui Donald Trump de a anexa Groenlanda.

„Contribuţia noastră cu F-35 întăreşte prezenţa generală în regiune şi subliniază rolul Danemarcii ca aliată activă în Arctica şi Atlanticul de Nord”, a declarat Poulsen.

Ministrul se aşteaptă şi la o contribuţie a SUA la misiune, după cum a afirmat în faţa presei înaintea Conferinţei de Securitate de la Munchen. El a declarat că intenționează să aibă o discuție pe tema Groenlandei cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Conferința de Securitate, pe fondul tensiunilor transatlantice

Conferința de securitate de la Munchen se deschide vineri, 13 februarie, și se va desfășura pe parcursul a trei zile. Evenimentul, la care participă și oficiali din Danemarca, are loc pe fondul incertitudinii crescânde cu privire la angajamentul Statelor Unite faţă de apărarea europeană.

La eveiment vor participa circa 70 de şefi de stat şi de guvern din întreaga lume. Printre aceştia se numără lideri din majoritatea ţărilor europene, alături de o delegaţie numeroasă a guvernului federal german, condusă de cancelarul Friedrich Merz. De asemenea, vor fi prezenţi în jur de 140 de miniştri şi peste 40 de şefi ai organizaţiilor internaţionale, între care şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi şeful NATO, Mark Rutte.

Având semnale clare de la Washington că nu se mai bucură de protecţie, una dintre temele principale ale conferinţei va fi capacitatea Europei de a se afirma prin propriile capacităţi şi de a vorbi cu o singură voce. Răspunsul Europei la planurile lui Trump privind Groenlanda a arătat că poate face acest lucru dacă este necesar.  Casa Albă a renunţat la ameninţările împotriva Europei şi a exclus preluarea Groenlandei cu forţa.

