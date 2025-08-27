B1 Inregistrari!
Statele unde tarifele la energie sunt la jumătate față de România. Mecanismele adaptate pe care vrea să le implementeze ministrul Energiei (VIDEO)

Statele unde tarifele la energie sunt la jumătate față de România. Mecanismele adaptate pe care vrea să le implementeze ministrul Energiei (VIDEO)

Adrian Teampău
27 aug. 2025, 13:48
Statele unde tarifele la energie sunt la jumătate față de România. Mecanismele adaptate pe care vrea să le implementeze ministrul Energiei (VIDEO)
High voltage post or High voltage tower

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a dat exemplul unor state din Uniunea Europeană care și-au creat mecanisme de reducere a tarifelor la energia electrică. În opinia sa, statul român trebuie să se inspire și să adapteze astfel de mecanisme pentru a-și proteja cetățenii.

Cuprins:

  • Ce exemple de mecanisme de corecție dă Bogdan Ivan
  • Bogdan Ivan, despre responsabilii pentru dublarea facturilor

Ce exemple de mecanisme de corecție dă Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, în mai multe state din UE, prețul energiei electrice este la jumătate față de cel practicat de furnizorii din România. El a arătat că în aceste state, au fost concepute mecanisme de protecție a cetățeanului, lucru pe care autoritățile române l-au ignorat. Bogdan Ivan a avut o intervenție pe acest subiect în emisiunea News Pass cu Gabriela Mihai.

„În momentul de față, statul este obligat să asigure dezvoltarea economică și protecția socială a cetățenilor săi. Avem modelul foarte multor state din UE, inclusiv Franța, Ungaria, Polonia, care prin politici foarte serioase de stat au reușit să crească implicarea companiilor de stat în energie și astfel au pârghii reale prin care pot să țină jos prețul la energie. Astăzi, Franța, Germania, Ungaria au un preț la energie chiar la jumătate față de cel din România”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a subliniat că adaptarea și implementarea unor modele similare în sistemul energetic românesc este absolut necesară. Doar astfel, autoritățile române vor putea menține un preț scăzut la energie. Iar acest lucru va fi în beneficiul consumatorilor casnici, dar și al companiilor care vor deveni mai competitive, dat fiind tarifele reduse la energie.

„Trebuie să vedem care sunt modele prin care ei au reușit să implementeze aceste mecanisme, să le adaptăm și în România și să facem cu adevărat ca acest ecosistem energetic care, repet, are un impact direct în economie, să aducă un plus pentru companiile românești care să plătească energie mai ieftină, să fie mai competitive pe piața europeană și să facă investiții în dezvoltare”, a precizat ministrul Energiei.

Ce spune Ivan despre responsabilii pentru dublarea facturilor

În acest context, întrebat de Gabriela Mihai dacă furnizorii sunt responsabili pentru dublarea sau triplarea, chiar a facturilor la energie, Bogdan Ivan a spus că nu vrea să caute vinovați. El a spus că activitatea sa a fost concentrată pe găsirea unor soluții care să rezolve problema. Nu a fost interesat să arate vinovații pentru ceea ce s-a întâmplat.

„Nu vreau să cad în panta în care să caut vinovați și să pun … pe cineva. Eu am lucrat de o lună și jumătate, de când am ajuns la minister, pe două paliere. Unu, am creat mecanismul prin care oamenii cu venituri foarte mici primesc niște vouchere de 50 de lei care acoperă aproximativ jumătate din factură pentru cei cu venituri foarte mici. Doi, am creat un grup de lucru împreună cu producători, furnizori, distribuitori de energie electrică și ANRE prin care am găsit măsuri care aplicate în cel mai scurt timp pot să ducă la reducerea prețului final”, a mai spus ministrul.

Bogdan Ivan a subliniat că propunerile de soluții pe care le-a identificat pentru corectarea tarifelor la energie au nevoie de decizii adoptate la nivelul CSAT, dar și al Guvernului.

„Dar pentru asta, sunt pârghii care depășesc atribuțiile mele care ministru al Energiei și este nevoie de o decizie foarte serioasă la nivelul statului român, la nivelul CSAT, la nivelul guvernului, pentru a stabili foarte clar cine, ce face, când și cum. Sunt decizii care depășesc aria mea de competență, dar care influențează foarte mult ecosistemul pe care îl conduc”, a concluzionat Bogdan Ivan.

