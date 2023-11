Ștefureac, despre noul sondaj INSCOP: USR a înregistrat o ușoară creștere. PSD, PNL și AUR oscilează, între ultimele două e o ușoară competiție / 2024 va fi un an cu o maximă intensitate electorală. Nehotărâții pot înclina balanța (VIDEO)

Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP Research, a analizat, pentru B1 TV, rezultatele , care arată scăderi pentru PSD, PNL şi AUR în intențiile de vot pentru parlamentare, dar ușoare creșteri pentru USR și SOS România, partidul senatoarei ex-AUR Diana Șoșoacă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai și Luiza Cergan pe B1 TV.

Ștefureac, despre procentele partidelor în noul sondaj INSCOP

„Cifrele din această lună confirmă doar tendința din ultimele luni, pe care am remarcat-o în mai multe cercetări, aceea că PSD oscilează între 28 – 31%, PNL oscilează între 17 – 20%, iar AUR are o oscilație între 19 și 22%. Deocamdată, datele nu sunt suficiente pentru a indica o tendință foarte clară de cădere abruptă, să spunem, a partidelor aflate la Putere, de creștere accelerată a partidelor aflate în Opoziție. E o oscilație pe care am remarcat-o în ultimele luni.

Pe de altă parte, sunt convins că după această iarnă tendințele probabil se vor accentua. În ce sens, mi-e greu să spun acum.

Mă uit, de exemplu, la electoratul cu opțiuni mai radicale, suveraniste, unde concurează AUR și SOS România. Aici e și un mic sistem al vaselor comunicante, în sensul că AUR era până acum într-o tendință constantă de creștere, pare să se fi stabilizat în jurul procentului de 20%, în contextul în care SOS România a crescut, preluând probabil o parte din votanții cei mai radicali ai acestui bazin. Nu știm dacă această tendință se vor menține, noi vom face măsurători regulate.

Deocamdată, ceea ce cred că e relevant e faptul că sunt aceste zone de oscilări și rămâne de văzut care sunt consecințele iernii, cum vom trece de inerentele dificultăți sociale și economice asociate sezonului rece”, a declarat Remus Ștefureac.

Întrebat ce diferență vor face la vot nehotărâții, acesta a răspuns: „E o întrebare foarte bună și, într-adevăr, noi ne aflăm într-un context în care au mai rămas circa 8 luni până la parlamentare. (…) Pe măsură ce ne apropiem de momentele electorale, evident că dintre nehotărâți se vor clarifica unii în ce direcție o iau. Cei mai mulți, de regulă, îngroașă bazinul celor care nu merg la vot, din păcate”.

Cât despre diferența extrem de mică (0,3%) între PNL și AUR, acesta a afirmat că e „o ușoară competiție” între cele două partide, iar ea se va clarifica pe măsură ce ne vom apropia de alegeri și nehotărâții își vor mai limpezi opțiunile.

Ușoară creștere pentru USR în sondajele INSCOP

Totodată, Remus Ștefureac a remarcat o ușoară creștere pentru USR, dar deocamdată nu e clar dacă există o tendință în acest sens sau e doar creștere de cobnjunctură: „Am observat o ușoară creștere a USR, nu știm însă… USR s-a plafonat în ultimele 6 – 9 luni la interval de 11-12%, acum au un plus de vreo 2 procente și ceva. Nu mi-e clar dacă această creștere e una conjuncturală sau se va confirma în peerioada următoare. Rămâne de văzut mai ales că cercetarea noastră n-a surprins legate de doamna Lasconi, deci nu știm consecințele și efeectele mai ales în zona USR. E un electorat cu viziuni oarecum diferite”.

Remus Ștefureac: 2024 va fi un an cu o maximă intensitate electorală

„2024 va fi un an cu o maximă intensitate electorală, politică, cred că va fi un an dominat de competiția prezidențială, ceea ce inerent va aduce un plus de votanți și la europarlamentare, parlamentare și locale. Deci da, acești nehotărâți pot să încline balanța sau, în orice caz, vor accentua tendințele de creștere/scădere dintr-o parte și alta la spectrului politic”, a mai precizat directorul general al INSCOP Research.