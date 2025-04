Stelian Tănase, despre clipurile de campanie ale lui Ponta: Cred că se spală de 10 ori pe mâini când pleacă de la oamenii ăștia cu care a dat mâna. Râde ca prostul, nu spune nimic (VIDEO)

Scriitorul Stelian Tănase crede că Victor Ponta nu mai are nicio șansă să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, după despre inundațiile din 2014 și cum a salvat el Belgradul.

Tănase a și comentat mai multe clipuri de campanie în care Ponta vrea să arate că e aproape de omul de rând, cu grijile și nevoile lui. Istoricul e de părere că fostul premier e fals în toate aceste ipostaze și nu reușește să mimeze bine interesul față de acești oameni.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Scriitorul Stelian Tănase, despre candidatul la prezidențiale Victor Ponta

După ce a văzut mai multe clipuri cu Ponta făcându-și campanie, Tănase a afirmat: „E un jeg. Nu personajul Ponta, dar tot filmulețul… Vrea să facă pe popularul și nu-i vine. Cred că se spală de 10 ori pe mâini când pleacă de la oamenii ăștia cu care a dat mâna. E un populism ieftin, de cea mai joasă speță”.

„Ponta e dimpotrivă, vine dintr-un mediu social obscur și, din cauza asta, are foarte multe complexe sociale. El se vede în sus, vrea s-o ia în sus, să se facă ministru, să strângă averi, să fie personaj inmportant, dar n-are niciun fel de simpatii din astea populare. Atitudinea lui era extrem de falsă, uitați-vă și la limbajul corporal. N-are niciun fel de apropiere de oamenii cu care vorbește, râde ca prostul, nu spune nimic, mai ridică din umeri. E fals, e o ipocrizie, o fățărnicie pe care nu trebuie s-o mai acceptăm”, a continuat scriitorul.

În opinia sa, Ponta vânează electoratul PSD și pe cel al lui Călin Georgescu.

„Eu cred că după povestea cu inundațiile, cum a apărat el Belgradul, e scos din cursă. , nici nu merită discutat”, consideră Stelian Tănase.