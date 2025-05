Stelian Tănase, despre reacția lui Crin Antonescu la pozele publicate de Lasconi: „Dorința de a trece în turul 2 e așa mare, că unora le mai cad țigle de pe casă” / „Ciolacu nu va mai fi premier, cred că nici nevastă-sa nu mai are încredere în el” (VIDEO)

Scriitorul și istoricul Stelian Tănase a criticat modul în care Crin Antonescu, candidatul PNL-PSD-UDMR la prezidențiale, a reacționat la publicate de Elena Lasconi, în care ar apărea Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Scriitorul nu exclude ca publicarea pozelor să fie „o mișculație” a premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, pentru a-i da avânt lui Antonescu, dar insistă că deocamdată nu există nicio probă în acest sens. Tănase a afirmat, în context, că Ciolacu are tot interesul ca Antonescu să ajungă președinte, căci doar așa el va mai rămâne o vreme prim-ministru.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Cine e, de fapt, la originea pozelor publicate de Lasconi?

Despre speculațiile din spațiul public că a venit din coaliție „această servită” către Lasconi, pentru a-i compromite pe majoritatea candidaților cu șanse, inclusiv pe ea, numai pe Crin Antonescu nu, Stelian Tănase a afirmat: „Putem să facem presupuneri și e ca-n romanele polițiste: cui folosește crima? cine a fost interesat să-l omoare pe Vasilică? Toată lumea a spus că, bineînțeles, coaliția și Crin Antonescu. Urmează a se și dovedi. Logica e logică, dar probele sunt probe. Nu avem probe despre asta”.

„Dar, evident, prima bănuială e că inteligentul Ciolacu a pus la cale o mișculație din asta, ca să-l împingă în față pe Crin Antonescu să treacă în turul 2 și să câștige, care lui i-ar asigura locul de prmeier. Asta e logica de azi prin online, toată lumra așa judecă. Principalul vinovat de această înscenare pare Crin Antonescu sau oamenii din spatele lui, adică Ciolacu”, a continuat scriitorul.

Tănase critică reacția lui Antonescu după publicarea pozelor

Stelian Tănase a comentat și de aseară a lui Crin Antonescu, pe B1 TV, potrivit căreia: „Pe mine o asemenea întâlnire nu m-ar fi mirat, ceea ce nu înseamnă în vreun fel că ea ar fi avut loc”.

„Singura declarație bună a lui Antonescu era să se sustragă acestei comedii și să zică ”n-am nicio legătură”, așa cum și alții s-au purtat față de el când a avut problema cu dosarul. Așa, s-a făcut complice cu o situație inacceptabilă”, a declarat Tănase.

Acesta a comentat și declarația lui Crin Antonescu de la , tot de aseară: „Dacă și domnul Coldea a fost acolo, dacă au fost împreună toți, e greu de crezut că a fost o întâlnire care n-a avut loc în legătură cu campania, că cei trei s-au întâlnit să discute despre numismatică sau că au o pasiune comună, să spunem, muzica. Au cântat unul la violoncel, unul la harpă, ceva de genul acesta. Teoretic e posibil, poate că vin cu asemenea explicații. Asta ar însemna că domnul Coldea este interesat de acești doi candidați, și că acești doi candidați pot avea, la o adică, o combinație comună, să zicem, o înțelegere pentru un eventual tur doi, în care doar unul dintre ei ar intra, ceva de felul acesta”.

„Deci Crin Antonescu creditează ipoteza că ei s-au întâlnit, adică pozele sunt OK, ceea ce nu avea voie să facă, pentru că nu sunt OK oricum te-ai uita! Nu sunt OK pozele alea, sunt niște jeguri și tehnic, și profesional vorbind. (…) Antonescu a zis că așa e. Wishful thinking! Adică a dorit să creadă asta și a fost foarte mulțumit că situația asta îi va produce un avans față de Nicușor Dan. A greșit, a greșit. Dorința asta de a trece în turul 2 e atât de mare încât nu mai… le mai cad țigle de pe casă”, a explicat Stelian Tănase.

De ce Ciolacu îl vrea pe Antonescu președinte

Întrebat dacă disperarea lui Ciolacu e atât de mare să câștige Antonescu, Stelian Tănase a afirmat: „O, da, da! Dacă nu iese Antonescu, el nu mai e premier. În orice altă formulă, indiferent ce se întâmplă în Parlament… Majoritatea își poate găsi alt lider, nu e obligatoriu să rămână și într-un context dat, Ucraina, mai știu eu ce, Bruxellesul… Și Ciolacu a făcut atâtea prostii, a promis de două ori că-și dă demisia, a băgat economia României în pământ, în șanț, s-ar putea ca cineva să dorească să-l schimbe și sigur va dori după alegeri, că el acum atârnă ca o piatră de moară de gâtul guvernării. Vor avea nevoie de un premier cu o imagine mai bună și să știți că va fi schimbat din acest motiv, oricine ar veni. Numai Antonescu , dar nu mult timp. Trebuie un premier cu o imagine mai bună, în care să ai încredere. În ăsta nu mai are nimeni încredere, nici măcar nevastă-sa cred”.