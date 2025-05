Antonescu, despre pozele publicate de Lasconi, în care ar apărea Dan, Ponta și Coldea: „Pe mine o asemenea întâlnire nu m-ar fi mirat, ceea ce nu înseamnă în vreun fel că ea ar fi avut loc” (VIDEO)

Crin Antonescu, candidatul PNL-PSD-UDMR, a reacționat joi noapte, pe B1 TV, după ce Elena Lasconi, contracandidata sa, în care ar apărea fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, și contracandidații Nicușor Dan și Victor Ponta.

„Chiar n-am ce să spun! Am remarcat cu două zile în urmă, în cursul acestor dezbateri, că dna Lasconi l-a întrebat pe dl Dan când s-a văzut ultima oară cu dl Coldea. Eram azi într-o emisiune la TV când am văzut aceste fotografii, n-am nicio calitate și nu pot să spun dacă sunt sau nu autentice, am văzut declarațiile celor doi. Aș fi curios dacă dl Coldea ar declara ceva…

Pot doar să vă spun că pe mine o asemenea întâlnire nu m-ar fi mirat, ceea ce nu înseamnă în vreun fel că ea ar fi avut loc. Nu am habar dacă ele sunt autentice sau nu și dacă domnilor Dan și Ponta sunt conforme adevărului”, a declarat Crin Antonescu în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Candidatura lui Ponta îi servește lui Dan, crede Antonescu

Antonescu a repetat apoi că nu știe dacă această întâlnire a avut sau nu loc, dar dacă ea chiar a existat, acest lucru nu l-ar mira deoarece „în principiu, dl Ponta susține o candidatură care nu-i poate folosi strategic decât dlui Dan. Indiferent câte sondaje ar pompa amicul Palada la comanda lui Ghiță, e limpede că dl Ponta n-are șanse să intre în turul 2 și se presupune că aceste voturi luate din bazinul coaliției care mă susține nu-i pot folosi decât lui Dan”.

Crin Antonescu a remarcat apoi amuzat că „dna Lasconi mă ocărăște cu orice prilej”. „Cred, așa cum s-a văzut acolo (la dezbaterea de la Antena 3), că dnei Lasconi i-a venit ideea, zărind , să-l provoace pe dl Nicușor cu Biblia cum vin cu crucea cei care alungă vampirii”, a mai glumit candidatul.

„Relația dintre dl Ponta și dl Coldea e una veche. Știm toate declarațiile și poveștile pe care ni le-a spus dl Ghiță”, a mai afirmat Antonescu.

Știre în curs de actualizare