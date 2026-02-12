Executivul urmează să adopte, în ședința de joi, o serie de proiecte legislative și hotărâri cu impact în domeniul sănătății, pieței de capital, infrastructurii energetice și transporturilor. Pe agendă se află modificări la legea stupefiantelor, transpunerea unor directive europene privind instrumentele financiare, măsuri pentru infrastructura de combustibili alternativi, dar și investiții majore în zona de frontieră cu .

Clarificări privind regimul preparatelor cu substanțe stupefiante

Guvernul va aproba un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, conform Agerpres.

Potrivit expunerii de motive, actul normativ vizează, între altele, „clarificarea regimului juridic aplicabil preparatelor care conțin substanțe stupefiante ori psihotrope, stabilindu-se în mod expres excepția pentru cele marcate cu simbolul * în tabelele anexei”.

De asemenea, proiectul introduce o regulă clară pentru produsele care conțin mai multe substanțe active: „reglementarea juridică a preparatelor care conțin mai multe substanțe stupefiante și/sau psihotrope – prin instituirea regulii potrivit căreia acestea se supun regimului substanței celei mai strict controlate”.

Un alt punct important vizează responsabilizarea farmaciștilor. Documentul prevede „responsabilizarea farmacistului – prin reglementarea expresă a faptului că în farmaciile cu circuit închis, farmaciile comunitare, farmaciile din unitățile aflate în structura ministerelor cu rețea medicală proprie, precum și în oficinele comunitare rurale/sezoniere, activitățile care implică manipularea, prepararea, eliberarea, păstrarea și evidența substanțelor stupefiante și psihotrope din Tabelele II și III, pot fi desfășurate exclusiv de către farmaciștii cu drept de liberă practică, care au încheiat un contract de muncă cu farmacia în cadrul căreia își desfășoară activitatea”.

Totodată, proiectul prevede „actualizarea denumirilor instituțiilor – modificările operate în textul legii vizează exclusiv corelarea cu denumirile actuale ale autorităților competente, fără a aduce modificări de fond asupra regimului juridic aplicabil”.

Modificări la legea pieței de capital, pentru transpunerea directivelor UE

Pe agenda ședinței se află și un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

În expunerea de motive se arată că „În perioada decembrie 2023-martie 2024, în Jurnalul Oficial al UE au fost publicate două directive europene prin care se modifică MiFID II, respectiv Directiva (UE) 2023/2864 și Directiva (UE) 2024/790, având ca scop o mai bună informare a investitorilor, asigurarea accesului facil și structurat la date, îmbunătățirea transparenței piețelor de instrumente financiare. Adoptarea proiectului de act normativ este necesară pentru asigurarea transpunerii legislației europene. Neadoptarea proiectului de act normativ ar implica dezavantaje pentru piața de capital din România față de alte piețe din UE, ar presupune nerespectarea obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru UE și ar atrage aplicarea de sancțiuni României legate de netranspunerea la nivel național a prevederilor legislației comunitare”.

Infrastructură pentru combustibili alternativi și investiții strategice

Executivul va adopta și o ordonanță de urgență pentru implementarea Regulamentului (UE) 2023/1804 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.

Potrivit notei de fundamentare, „Măsurile propuse prin prezentul proiect de act normativ asigură conformarea cu angajamentele asumate de România prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (…) Reglementările propuse prin prezentul act normativ vor reduce presiunea asupra bugetului de stat, prin facilitarea accesului la fondurile europene și prin atragerea de capital privat pentru investiții”.

Tot în ședința de joi vor fi aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod pe DN 24B km 42+092 peste râul Prut, Albița-Leușeni”, județul Vaslui. Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) este de 256.911.000 de lei, din care Construcții+Montaj (inclusiv T.V.A.) 182.959.000 de lei.

Pe ordinea de zi se mai află modificări privind Compania Națională „Unifarm” S.A., pentru care se propune ca „Compania Națională ‘Unifarm’ – S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor și de către consiliul de administrație format din 3 – 5 membri”, precum și hotărâri privind numiri sau eliberări de prefecți și subprefecți.

Agenda include și memorandumul privind scutirea de vize de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice, speciale și de serviciu între România și Arabia Saudită, precum și un acord cu OCDE privind privilegiile și imunitățile organizației.

Un alt memorandum vizează încadrarea unei scheme de ajutor de stat pentru dezvoltarea infrastructurii sportive durabile destinate Festivalului Olimpic al Tineretului European 2027, finanțată din Fondul pentru mediu.