Surse: Liberalii ar fi aflat de la televizor că Nicolae Ciucă nu mai demisionează. Ședințele pentru stabilirea miniștrilor PNL, anulate

Conducerea PNL a anulat cele două ședințe pe care ar fi urmat să le aibă în următoarele zile, ca urmare a faptului că Nicolae Ciucă a anunțat vineri dimineață că nu își mai depune mandatul de premier și că , anunț de care liberalii au aflat de la televizor, au declarat surse liberale pentru .

Ședințele pentru stabilirea miniștrilor PNL ar fi fost anulate

Liberalii ar fi urmat să se întâlnească la Vila Lac, duminică, la București, cu participarea președinților de filiale, dar au anulat ședința. Același lucru s-a întâmplat și cu reuniunea pe care ar fi urmat să o aibă luni Biroul Politic Național al partidului.

PNL urma să stabilească la cele două ședințe miniștrii liberali pentru următorul guvern, dar ședințele au rămas fără obiect din moment ce Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor au anunțat vineri dimineață că rotația de la guvernare se amână până după soluționarea crizei din învățământ.

Liderii PNL ar fi aflat de la televizor că Nicolae Ciucă nu își mai dă demisia din funcția de premier, în condițiile în care nu fuseseră informați anterior de acest gest.

„Astăzi ar fi trebuit să îmi depun mandatul, în condiții în care situația se menținea la un anumit echilibru. Ținând cont de faptul că, așa cum până acum împreună cu dumneavoastră am găsit soluții, așa cum până acum nu am dat înapoi în fața responsabilității, după discuțiile pe care le-am avut la nivelul coaliției și aseară, și în această dimineață, am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din învățământ”, a declarat Nicolae Ciucă, vineri, la Palatul Victoria.