Momentul rotației se amână. Nicolae Ciucă: Am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din învățământ (VIDEO)

Nicolae Ciucă a anunțat vineri că încă nu își va depune mandatul de premier, amânând astfel momentul rotației guvernamentale, deoarece la nivelul coaliției s-a luat decizia de continuare a dialogului cu sindicatele din învățământ, având în vedere că sectorul a intrat astăzi în a cincea zi de grevă generală.

Nicolae Ciucă încă nu își depune mandatul de premier

„Astăzi ar fi trebuit să îmi depun mandatul, în condiții în care situația se menținea la un anumit echilibru. Ținând cont de faptul că, așa cum până acum împreună cu dumneavoastră am găsit soluții, așa cum până acum nu am dat înapoi în fața responsabilității, după discuțiile pe care le-am avut la nivelul coaliției și aseară, și în această dimineață, am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din învățământ, am decis să menținem acest dialog astfel încât să găsim soluții pentru problemele îndreptățite ale cadrelor didactice și să facem în așa fel încât, pe baza înțelegerii și rațiunii, împreună cu dumnealor, să găsim soluții”, a declarat Nicolae Ciucă.

„Doar că aceste soluții nu se pot rezolva printr-o singură decizie. Sunt probleme care au fost acumulate în timp, în peste 30 de ani (…). Suntem, de asemenea, conștienți de nevoia de a ridica nivelul de salarizare a cadrelor didactice, nu doar la nivelul așteptărilor dumnealor, ci la nivelul de recunoaștere pentru ceea ce înseamnă haina de profesor, de cadru didactic, în România. Este foarte clar că ne dorim cu toții ca viitorul acestei țări să poată să aibă predictibilitate. Viitorul ține de educația copiilor noștri”, a adăugat premierul.