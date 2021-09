Surse: USR PLUS încearcă să convoace un plen pentru moțiune chiar marți (VIDEO)

USR PLUS caută variante pentru ca moțiunea de cenzură să fie votată înainte de 25 septembrie, când are loc Congresul PNL. Următoarea mutare a fost analizată în ședința de duminică seară, iar parlamentarii formațiunii urmează să poarte discuții cu mai mulți specialiști pentru a vedea dacă există vreo soluție astfel încât să fie convocat un plen reunit în acest sens chiar marți, spun surse politice pentru B1 TV.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au hotărât că moțiunea va fi dezbătută și votată abia după ce va veni decizia CCR pe sesizarea depusă de Guvern. Chiar și așa, USR PLUS susține că votul final ar trebui să se desfășoare marți pentru că moțiunea a fost citită joi în plenul reunit, iar de atunci au trecut deja trei zile lucrătoare.

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL și susținător al lui Florin Cîțu, și-a exprimat speranța că guvernarea va continua într-o formulă cu USR PLUS, „dar cu unele costuri pentru ei” deoarece au provocat „o situație nedorită pentru România”.

Întrebat de stiripesurse.ro cum vede criza politică, eurodeputatul liberal a răspuns: „La noi e simplu, continuarea coalitiei cu USR PLUS dar cu unele costuri pentru ei, pentru ca au provocat, din cauza incapatanarii si a radicalismului, o situatie nedorita pentru Romania, in prag de incepere a anului scolar, in plin val patru de pandemie, in pline scumpiri pe energie, pe o situatie in care urmeaza sa semnam PNRR si blocajul pe care au incercat sa-l genereze pe abandonarea zonei rurale in favoarea exclusiv a urbanului, pentru ca planul de investitii Anghel Saligny este destinat comunelor si Consiliilor Judetene”.

„Noi preferam ca USR PLUS sa se intoarca la guvernare, dar nu renuntam la Florin Citu, nu avem niciun motiv. Conditia lor, cu renuntarea la Florin, inseamna ca isi doresc sa se indeparteze de guvernare. Nu vreau sa cred ca ei prefera opozitia, eu sper sa gandeasca rational, echilibrat, sa fie profunzi in analiza lor si sa se gandeasca ce pot sa faca pentru tara asta, ca nu poti sa stai in revolutie continua ca Che Guevara sau ca Pinochet. Eu zic sa se intoarca spre guvernare si sa incepem sa livram oamenilor care ne-au votat sa mergem la guvernare”, a adăugat Rareș Bogdan.