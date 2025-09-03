Tanczos Barna, anunţ îngrijorător: „Anul acesta va fi fără precedent. Efectiv ne-a ajuns cuțitul la os. Va fi o perioadă destul de dificilă, următoarele luni vor fi extrem de grele”

, vicepremier și fost ministru de Finanțe, a anunţat că anul 2025 va fi unul greu, fără precedent, dat fiind faptul că la nu se vor mai da bani celor care și-au epuizat fondurile și nici nu au luat măsuri de reducere a cheltuielilor.

Cuprins:

De ce va fi un an fără precedent, potrivit lui Tanczos Barna

Ce a spus Tanczos Barna, despre situaţia economică a României

Ce a spus Tanczos Barna, despre Ilie Bolojan

De ce va fi un an fără precedent, potrivit lui Tanczos Barna

”Eu am spus încă de anul trecut că încă din ianuarie 2025 trebuia să reducem cheltuielile de personal cu 5%. Niciun minister, nicio instituție nu a făcut asta și va urma o perioadă extrem de grea (…) Toți s-au obișnuit să-și cheltuiască bugetul până la septembrie-octombrie și apoi vin cu mâna întinsă să ceară alți bani. Anul acesta va fi fără precedent, pentru că nu se mai dau acești bani la rectificare, cu toții vor trebui să-și reconfigureze cheltuielile din instituție.

Colegii care au fost și în Guvernul anterior știu foarte bine că eu veneam după fiecare ședință de Guvern și le ziceam: reduceți, acolo nu ați făcut, acolo nu ați redus cheltuielile. Într-adevăr, a fost un an foarte complicat, cu alegerile prezidențiale din luna mai (…) Adevărul este că foarte multe ministere au amânat din cauza alegerilor”, a explicat Tanczos Barna, la Antena 3 CNN, potrivit .

Ce a spus Tanczos Barna, despre situaţia economică a României

Vicepremierul a mai subliniat că este o perioadă dureroasă pentru toată lumea, atât pentru ministere, cât şi pentru cetăţenii din România.

„Este o perioadă dureroasă pentru foarte multe ministere, pentru foarte mulți cetățeni. Când îți ajunge cuțitul la os și la finalul anului nu mai ai bani, efectiv ne-a ajuns cuțitul la os. România plătește salarii mari, spre deosebire de Ungaria, de Bulgaria. Noi vrem să cheltuim mult, pe salarii, pe autostrăzi, pe investiții. Dacă vrei să ai cheltuieli publice de o anumită anvergură, păi trebuie să ai și încasări mai mari. Dacă s-ar fi mărit TVA-ul în 2023, atunci nimeni nu ar fi simțit. Dacă mai măreai și în 2024, atunci nu mai aveai aceste probleme.

Economia românească încă rezistă, dar se vede imediat impactul când apar problemele politice. În mai, în iunie se vede imediat cum a scăzut consumul, pentru că era incertitudine politică.

Va fi o perioadă destul de dificilă, următoarele luni vor fi extrem de grele, dar într-un final o să fie bine. Realist vorbind, în 2026 ne putem aștepta să creștem.”, a mai adăugat Barna.

Ce a spus Tanczos Barna, despre Ilie Bolojan

Tanczos Barna a vorbit şi despre Ilie Bolojan. Acesta a spus că premierul “este un om foarte hotărât, este singurul om politic care poate să treacă țara prin această situație”.

”Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă față de alții. Este un om foarte hotărât, este singurul om politic care poate să treacă țara prin această situație, este o luptă care se duce pe toate fronturile, o luptă care consumă atât individul care iese în față, erodează și politic. Eu am făcut această comparație: pacientul fuge din spital de pe masa de operație. Trebuie să stea și pacientul, să începem tratamentul și o să fie bine.”, a mai spus Tanczos Barna.