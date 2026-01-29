B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Tatulici, despre guvernare: „Bălăcăreală de 2 lei”. Pe cine vede vinovat (VIDEO)

Tatulici, despre guvernare: „Bălăcăreală de 2 lei”. Pe cine vede vinovat (VIDEO)

Traian Avarvarei
29 ian. 2026, 20:56
Tatulici, despre guvernare: „Bălăcăreală de 2 lei”. Pe cine vede vinovat (VIDEO)
Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Un scenariu foarte pe placul lui Tatulici
  2. Tatulici: PSD e frâna guvernării

Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici s-a arătat sceptic că va exista o revoltă față de „situația inadmisibilă” de la guvernare, deoarece oamenii s-au obișnuit cu „aceeași bălăcăreală de doi lei, ineficientă”. În opinia sa, Executivul chiar ar putea să facă niște reforme dacă PSD nu s-ar opune chiar din interiorul guvernării.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Un scenariu foarte pe placul lui Tatulici

Mihai Tatulici a afirmat întâi că „îi place foarte mult” scenariul în care Sorin Grindeanu, președintele PSD, nu va mai veni în fruntea Guvernului la rotativa premierilor de anul viitor, ci poate un USR-ist.

„Îmi place foarte mult, că sună bine ca aspirație, e o replică foarte puternică dată PSD și bătăii de joc a PSD față de guvernul din care face parte și nu face parte, dar deocamdată sunt rezervat. Nu-i văd în stare să dea o asemenea lovitură, deși mi-ar plăcea. Și pe Nicușor și pe Bolojan și pe alții, câți or mai fi în jurul lor. Nu prea am motive să-i creditez. Dacă fac această mișcare, înseamnă că sunt în revenire, că încep să-și dea seama că nu pot să fie chiar bătaia de joc a tuturor. Dar eu știu dacă asta se poate întâmpla…”, a mai spus jurnalistul.

Tatulici: PSD e frâna guvernării

Acesta a mai afirmat că-i e greu să creadă că cineva se va revolta față de „bălăcăreală de doi lei” care e la guvernare, chiar dacă situația e „inadmisibilă”.

„Noi pierdem timp și bani pentru că reformele nu se pot face din cauza strict a PSD. Mai face jocuri mici UDMR, mai fac și unii liberali, dar în principiu PSD e frâna care nu permite ca guvernul ăsta să aibă o productivitate mai normală și nu văd posibil pe cineva să-i pună la punct, chiar dacă mi-ați prezentat acest scenariu înălțător”, a mai afirmat Mihai Tatulici, râzând amar.

