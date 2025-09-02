B1 Inregistrari!
Politică » CTP: Niciun politician, în 35 de ani, nu a făcut ce face Bolojan. Până acum, însă, el n-a avut susținerea lui Nicușor Dan / PSD și PNL, în spatele unui discurs fățarnic că ei sunt pentru reformă, vor să-și conserve clientela, sursele de voturi, de bani (VIDEO)

CTP: Niciun politician, în 35 de ani, nu a făcut ce face Bolojan. Până acum, însă, el n-a avut susținerea lui Nicușor Dan / PSD și PNL, în spatele unui discurs fățarnic că ei sunt pentru reformă, vor să-și conserve clientela, sursele de voturi, de bani (VIDEO)

Traian Avarvarei
02 sept. 2025, 21:08
CTP: Niciun politician, în 35 de ani, nu a făcut ce face Bolojan. Până acum, însă, el n-a avut susținerea lui Nicușor Dan / PSD și PNL, în spatele unui discurs fățarnic că ei sunt pentru reformă, vor să-și conserve clientela, sursele de voturi, de bani (VIDEO)
Captură Video - Europa FM / Youtube

Cristian Tudor Popescu a susținut marți, pentru B1 TV, că premierul Ilie Bolojan, în demersul său de a reforma cu adevărat statul român, trebuie să se lupte chiar cu PSD-iștii și cu PNL-iștii, adică fix partenerii săi din Guvern, politicienii „care ar trebui să-l ajute, să colaboreze la masă”. Nici susținerea publică a președintelui Nicușor Dan n-o are Ilie Bolojan, a mai remarcat gazetarul. În opinia sa, premierul ar trebui să comunice cât mai mult cu românii, să le explice des și în detaliu care sunt planurile sale și să și-i apropie pe oameni, altfel „nu are nicio șansă Bolojan, cu ce e politic în jurul lui, până la sfârșitul acestui an”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce a spus CTP despre poziționarea lui Dan în raport cu reformele lui Bolojan
  • Ce a spus CTP despre intențiile reale ale PSD și PNL vizavi de procesul de reformă

Ce a spus CTP despre poziționarea lui Dan în raport cu reformele lui Bolojan

„Deci dl Nicușor Dan, până acum, nu l-a susținut în mod public pe dl Bolojan, de când l-a numit prim-ministru. Sunt nevoit să constat acest lucru. Îmi puteți spune: ”poate a ales această atitudine să fie imparțial, să fie mediator, să-și păstreze condiția deasupra partidelor”. Dar pe dl Drulă de la USR a avut vreo apăsare dl președinte Nicușor Dan să-l susțină în modul cel mai pe față? Să-l invite la Cotroceni, să discute, să facă poze apoi cu el, în vederea alegerilor de la Primăria Capitalei? N-a avut nicio apăsare.

În schimb, pe dl Bolojan nu l-a susținut public în nimic, niciodată până acum, dl Nicușor Dan, lucru pe care eu nu-l pot să interpretez altfel, cu analiză politică rece, decât că dl Nicușor Dan l-a numit pe dl Bolojan premier, ca dl Bolojan să încaseze toate loviturile la figură pe care le încasează, să deconteze toate aceste atacuri în urma a ce se întâmplă, iar dl Nicușor Dan să-și conserve capitalul politic, ceea ce și face”, a declarat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.

Gazetarul l-a mai criticat pe Nicușor Dan și pentru că a spus că Guvernul, luând decizii sub presiunea timpului, inevitabil va face greșeli. Numai că apoi președintele n-a dat niciun exemplu de vreo greșeală. „Așa ar fi fost firesc. Dacă nu spune nimic, a folosit o expresie, o metodă din perioada ceaușistă, de la Partidul Comunist. Expresia era: ”s-a greșit, tovarăși!””, a continuat CTP.

Acesta a criticat și afirmațiile președintelui Dan despre magistrați: „Spune despre magistrați dl Nicușor Dan că muncesc mult, le plânge pe umăr că muncesc prea mult față de cei din UE. Bine, asta a considerat dânsul că e bine să spună, dar ce ar putea să spună profesorii în legătură cu mărirea normei didactice? Înseamnă că, dacă Nicușor Dan de ei n-a zis nimic, consideră că ei muncesc prea puțin, în vreme ce magistrații muncesc prea mult și trebuie ocrotiți. Asta rezultă! Și alte categorii ar putea să spună: ”dacă magistrații muncesc mult, înseamnă că noi nu muncim mult, nu?. Din moment ce numai despre ei te-ai găsit să spui treaba asta””.

Ce a spus CTP despre intențiile reale ale PSD și PNL vizavi de procesul de reformă

Cristian Tudor Popescu a mai afirmat că PSD și PNL doar vorbesc public despre reformă, dar „pe dedesubt pun toate tălpile și ștăngile cu putință să oprească ceea ce le afectează clientela, cașcavalul care e maturat în ani de zile”.

„Aceste două partide vor, în spatele unui discurs fățarnic că ei sunt pentru reformă, să-și conserve clientela, sursele de voturi, de bani! Și Bolojan e pus în această situație tâmpită să se bată chiar cu cei care ar trebui să-l ajute, să colaboreze la masă, la Guvern”, a mai remarcat gazetarul.

În schimb, „în 35 de ani, nu a făcut niciun politician din România ce face acum Bolojan. Niciunul nici nu s-a apropiat de așa ceva, de a băga bisturiul în toate puroaiele acumulate sub pielea nației. Firește, cu riscuri enorme pentru el, politic și personal”.

