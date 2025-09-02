Cristian Tudor Popescu a susținut marți, pentru B1 TV, că premierul Ilie Bolojan, în demersul său de a reforma cu adevărat statul român, trebuie să se lupte chiar cu PSD-iștii și cu PNL-iștii, adică fix partenerii săi din Guvern, politicienii „care ar trebui să-l ajute, să colaboreze la masă”. Nici susținerea publică a președintelui Nicușor Dan n-o are Ilie Bolojan, a mai remarcat gazetarul. În opinia sa, premierul ar trebui să comunice cât mai mult cu românii, să le explice des și în detaliu care sunt planurile sale și să și-i apropie pe oameni, altfel „nu are nicio șansă Bolojan, cu ce e politic în jurul lui, până la sfârșitul acestui an”.
Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.
„Deci dl Nicușor Dan, până acum, nu l-a susținut în mod public pe dl Bolojan, de când l-a numit prim-ministru. Sunt nevoit să constat acest lucru. Îmi puteți spune: ”poate a ales această atitudine să fie imparțial, să fie mediator, să-și păstreze condiția deasupra partidelor”. Dar pe dl Drulă de la USR a avut vreo apăsare dl președinte Nicușor Dan să-l susțină în modul cel mai pe față? Să-l invite la Cotroceni, să discute, să facă poze apoi cu el, în vederea alegerilor de la Primăria Capitalei? N-a avut nicio apăsare.
În schimb, pe dl Bolojan nu l-a susținut public în nimic, niciodată până acum, dl Nicușor Dan, lucru pe care eu nu-l pot să interpretez altfel, cu analiză politică rece, decât că dl Nicușor Dan l-a numit pe dl Bolojan premier, ca dl Bolojan să încaseze toate loviturile la figură pe care le încasează, să deconteze toate aceste atacuri în urma a ce se întâmplă, iar dl Nicușor Dan să-și conserve capitalul politic, ceea ce și face”, a declarat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.
Gazetarul l-a mai criticat pe Nicușor Dan și pentru că a spus că Guvernul, luând decizii sub presiunea timpului, inevitabil va face greșeli. Numai că apoi președintele n-a dat niciun exemplu de vreo greșeală. „Așa ar fi fost firesc. Dacă nu spune nimic, a folosit o expresie, o metodă din perioada ceaușistă, de la Partidul Comunist. Expresia era: ”s-a greșit, tovarăși!””, a continuat CTP.
Acesta a criticat și afirmațiile președintelui Dan despre magistrați: „Spune despre magistrați dl Nicușor Dan că muncesc mult, le plânge pe umăr că muncesc prea mult față de cei din UE. Bine, asta a considerat dânsul că e bine să spună, dar ce ar putea să spună profesorii în legătură cu mărirea normei didactice? Înseamnă că, dacă Nicușor Dan de ei n-a zis nimic, consideră că ei muncesc prea puțin, în vreme ce magistrații muncesc prea mult și trebuie ocrotiți. Asta rezultă! Și alte categorii ar putea să spună: ”dacă magistrații muncesc mult, înseamnă că noi nu muncim mult, nu?. Din moment ce numai despre ei te-ai găsit să spui treaba asta””.
Cristian Tudor Popescu a mai afirmat că PSD și PNL doar vorbesc public despre reformă, dar „pe dedesubt pun toate tălpile și ștăngile cu putință să oprească ceea ce le afectează clientela, cașcavalul care e maturat în ani de zile”.
„Aceste două partide vor, în spatele unui discurs fățarnic că ei sunt pentru reformă, să-și conserve clientela, sursele de voturi, de bani! Și Bolojan e pus în această situație tâmpită să se bată chiar cu cei care ar trebui să-l ajute, să colaboreze la masă, la Guvern”, a mai remarcat gazetarul.
În schimb, „în 35 de ani, nu a făcut niciun politician din România ce face acum Bolojan. Niciunul nici nu s-a apropiat de așa ceva, de a băga bisturiul în toate puroaiele acumulate sub pielea nației. Firește, cu riscuri enorme pentru el, politic și personal”.