Mihai Tatulici, analiză după alegerile din Capitală: Bucureștenilor nu le plac obraznicii. Așteaptă să se termine naibii criza asta, ciuntelile, varza asta sau ce-o fi (VIDEO)

Mihai Tatulici, analiză după alegerile din Capitală: Bucureștenilor nu le plac obraznicii. Așteaptă să se termine naibii criza asta, ciuntelile, varza asta sau ce-o fi (VIDEO)

Traian Avarvarei
08 dec. 2025, 21:37
Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a analizat alegerile pentru Primăria Capitalei, încheiate cu victoria candidatului PNL, Ciprian Ciucu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus Tatulici despre PSD, după alegerile de la București

„Bucureștenilor nu le plac obraznicii, iar dl Grindeanu a excelat bătându-i cuie în talpă candidatului său. A avut două săptămâni de isterii din astea: ”demisionăm, Bolojan nu e bun, USR-ul e…”.

Oamenii sunt deranjați, că acest gen de politică irită, iar bucureștenii sunt cei mai iritabili cetățeni ai României. N-au reacție, dar altfel sunt foarte iritabili și-i deranjează când văd câte un politician care bate câmpii așa, fără niciun obiect al muncii consistent.

Ei, de fapt, așteaptă să se termine naibii criza asta, că s-au săturat de toate ciuntelile, reformele astea, varza asta, ce-o fi”, a afirmat jurnalistul.

Ce a spus Tatulici despre USR, după alegerile pentru Primăria Capitalei

„I-a mai deranjat ceva: USR. Strategia dlui Drulă a fost superfalimentară. Nici măcar scorul partidului nu l-a făcut, e jalnic.

Se vede că USR pare un copil mare. Are mai mult de 18 ani, dar se comportă ca un copil alintat de soartă. A ajuns să facă politică, dar habar n-are s-o facă. E destul de nasol și pentru democrația noastră, nu ne folosește mai deloc USR, mai mult ne încurcă”, a mai susținut Mihai Tatulici, pentru B1 TV.

