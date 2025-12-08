Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a analizat alegerile pentru Primăria Capitalei, încheiate cu victoria candidatului PNL, Ciprian Ciucu.
Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.
„Bucureștenilor nu le plac obraznicii, iar dl Grindeanu a excelat bătându-i cuie în talpă candidatului său. A avut două săptămâni de isterii din astea: ”demisionăm, Bolojan nu e bun, USR-ul e…”.
Oamenii sunt deranjați, că acest gen de politică irită, iar bucureștenii sunt cei mai iritabili cetățeni ai României. N-au reacție, dar altfel sunt foarte iritabili și-i deranjează când văd câte un politician care bate câmpii așa, fără niciun obiect al muncii consistent.
Ei, de fapt, așteaptă să se termine naibii criza asta, că s-au săturat de toate ciuntelile, reformele astea, varza asta, ce-o fi”, a afirmat jurnalistul.
„I-a mai deranjat ceva: USR. Strategia dlui Drulă a fost superfalimentară. Nici măcar scorul partidului nu l-a făcut, e jalnic.
Se vede că USR pare un copil mare. Are mai mult de 18 ani, dar se comportă ca un copil alintat de soartă. A ajuns să facă politică, dar habar n-are s-o facă. E destul de nasol și pentru democrația noastră, nu ne folosește mai deloc USR, mai mult ne încurcă”, a mai susținut Mihai Tatulici, pentru B1 TV.