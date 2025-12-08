Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici i-a lăudat pe bucureșteni pentru că l-au votat pe Ciprian Ciucu la alegerile de duminică, distanțându-l atât de mult de candidatul suveranist. „Oamenii sunt din ce în se mai inteligenți, mai pricepuți în a-și apăra liniștea și viața”, a constatat acesta.
Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.
Întrebat ce au gândit bucureștenii de s-au mobilizat și l-au distanțat atât de tare pe Ciprian Ciucu de candidatul suveranist, Anca Alexandrescu (AUR), de pe locul 2, Mihai Tatulici a răspuns: „Doamnă, vă dau o veste ‘tristă’: oamenii sunt din ce în se mai inteligenți, mai pricepuți în a-și apăra liniștea și viața. Din cauza asta și reacționează… e drept că într-un mod care nu e foarte eficient, dar își apără pozițiile cu foarte multă inteligență și deseori judecă mai bine decât partidele, decât staff-urile lor. Uitați-vă, PSD și USR s-au făcut de cacao, în timp ce oamenii s-au orientat fabulos. Eu n-am crezut că dl Ciucu va scoate scorul ăsta. E scor foarte performant în condițiile date”.
„Și mie mi-a fost frică de Anca Alexandrescu și de mișcarea suveranistă, dar uitați-vă că a fost ținută acolo, la distanță rezonabilă față de miza alegerilor. Mi-a plăcut de bucureșteni foarte mult. Nu e prima dată când ne salvează. Să sperăm că au făcut-o cu folos. Depinde de Ciucu și de războiul pe care-l va avea cu PSD și cu Guvernul”, a mai afirmat Mihai Tatulici.