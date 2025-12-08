Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici i-a lăudat pe bucureșteni pentru că l-au pe Ciprian Ciucu la de duminică, distanțându-l atât de mult de candidatul suveranist. „Oamenii sunt din ce în se mai inteligenți, mai pricepuți în a-și apăra liniștea și viața”, a constatat acesta.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Mihai Tatulici, laude pentru bucureșteni, după alegerile de duminică

Întrebat ce au gândit bucureștenii de s-au mobilizat și l-au distanțat atât de tare pe Ciprian Ciucu de candidatul suveranist, Anca Alexandrescu (AUR), de pe locul 2, Mihai Tatulici a răspuns: „Doamnă, vă dau o veste ‘tristă’: oamenii sunt din ce în se mai inteligenți, mai pricepuți în a-și apăra liniștea și viața. Din cauza asta și reacționează… e drept că într-un mod care nu e foarte eficient, dar își apără pozițiile cu foarte multă inteligență și deseori judecă mai bine decât partidele, decât staff-urile lor. Uitați-vă, PSD și USR s-au făcut de cacao, în timp ce oamenii s-au orientat fabulos. Eu n-am crezut că dl Ciucu va scoate scorul ăsta. E scor foarte performant în condițiile date”.

„Și mie mi-a fost frică de Anca Alexandrescu și de mișcarea suveranistă, dar uitați-vă că a fost ținută acolo, la distanță rezonabilă față de miza alegerilor. Mi-a plăcut de bucureșteni foarte mult. Nu e prima dată când ne salvează. Să sperăm că au făcut-o cu folos. Depinde de Ciucu și de războiul pe care-l va avea cu PSD și cu Guvernul”, a mai afirmat Mihai Tatulici.