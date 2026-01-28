B1 Inregistrari!
Ilie Niță, traseist politic cu probleme penale, a fost hirotonit preot. Cum explică Arhiepiscopia

Traian Avarvarei
28 ian. 2026, 16:21
Ilie Niță, traseist politic cu probleme penale, a fost hirotonit preot. Cum explică Arhiepiscopia
Fostul politician Ilie Niță a fost hirotonit preot. Sursa foto: Ilie Nita / Facebook
Cuprins
  1. De ce a ajuns în instanță politicianul Ilie Niță
  2. Ce spune Arhiepiscopia despre preotul Ilie Niță

Fostul parlamentar Ilie Niță, traseist politic anchetat în trecut pentru corupție, a fost hirotonit preot la Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” Mirăuţi, una dintre cele mai vechi mănăstiri din Bucovina. Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a transmis că acesta „este înscris în cazierul judiciar, nefiind înregistrată vreo condamnare”, iar „chemarea sa este una izvorâtă din vocaţie”.

De ce a ajuns în instanță politicianul Ilie Niță

Ilie Niță a fost parlamentar în legislatura 2016 – 2020, a mai fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava și a trecut în cariera sa politică pe la mai multe partide: PRM, PNL, ALDE, PSD.

În 2018, DNA l-a trimis în judecată pentru corupție, evaziune fiscală și acte de comerț incompatibile cu funcția, comise prin două firme pe care le administra. Procurorii l-au acuzat că a continuat să gestioneze o societate aflată în insolvență, ceea ce legea interzice, a încasat aproape 3 milioane de lei nedeclarate și a încheiat contracte cu o grădiniță condusă de soția sa, folosind documente falsificate și încălcând flagrant legislația privind conflictul de interese, informează stirisuceava.net.

În ianuarie 2021, Curtea Supremă l-a condamnat pe Niță la 8 ani și 5 luni de închisoare cu executare, dar în septembrie 2023 procesul s-a stins definitiv din cauza prescripției faptelor și a achitării integrale a prejudiciului. Și soția lui a scăpat cu o amendă de 6.000 lei, tot prin prescripție.

Ce spune Arhiepiscopia despre preotul Ilie Niță

„Preotul Ilie Niță nu este membru al niciunui partid politic şi nu se află sub incidenţa vreunui impediment canonic. Este licenţiat în Teologie, promoţia 2024, beneficiind de o pregătire teologică adecvată pentru exercitarea slujirii preoţeşti. (…)

Din punct de vedere juridic şi moral, acesta nu este înscris în cazierul judiciar, nefiind înregistrată vreo condamnare. Hirotonia sa a avut un caracter onorific, fiind săvârşită pe seama unei mănăstiri pe care a sprijinit-o constant de-a lungul timpului, prin fapte concrete de ajutorare a Bisericii, precum şi a unor instituţii sociale, inclusiv azile şi orfelinate. (…)

Subliniem cu fermitate că preotul Ilie Niță nu a oferit bani nimănui în vederea hirotoniei şi că nu va primi nicio formă de remunerare materială din partea Statului pentru slujirea sa ca preot. Chemarea sa este una izvorâtă din vocaţie, purtată încă din tinereţe, iar decizia de a răspunde acestei chemări este asumată în deplinătatea conştiinţei sale”, a transmis Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor.

