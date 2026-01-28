Irineu Darău (USR), ministrul Economiei, a declarat că votarea bugetului pe 2026 și pachetul de măsuri în administrația centrală ar trebui să fie începutul a doi ani veritabil neelectorali de reformare a României. Acesta a mai afirmat că USR ar face reformele mai repede, dar „nu le putem face singuri”. Prin urmare, ministrul crede că toate partidele din coaliție ar trebui să-și asume public niște angajamente ferme.

Ce spune Darău despre amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare

Întrebat la Digi24 despre repetate ale PSD cu ieșirea de la guvernare, Irineu Darău a răspuns că, odată intrate la guvernare, depinzând unele de celelalte, partidele trebuie să cadă de acord asupra ritmului reformelor.

„Domnul premier Bolojan mi se pare organizat și axat pe reformă. Noi l-am susținut și îl susținem, nu văd cu ce ar ajuta schimbarea lui. Cred că nu doar ar încetini spiritul de reformă, dar cred că poate și ar deraia acest tren al reformei. De ce am crede că ar fi mai bine, de ce am crede că s-ar accelera lucrurile? (…)

Poate, undeva, oamenii , și nu cred că sunt doar într-un singur partid, și nu cred că este un partid cu adevărat anti-reformist azi la guvernare, dar sunt unii anti-reformă. Și cred că unii oameni anti-reformiști ar jubila dacă domnul Bolojan ar pleca de la guvernare, ar jubila dacă USR n-ar mai fi la guvernare, pentru că îi deranjează uneori că sunt și oameni profund reformiști”, a mai declarat ministrul Economiei, la

Darău (USR): Noi am face reformele mai repede, dar singuri nu putem

Acesta a mai afirmat că dacă ar fi după USR, reformele s-ar face mai repede, dar situația nu depinde doar de ei: „Acum, dacă m-aş uita la spiritul de reformă accelerat al USR-ului, care pentru asta am intrat în politică, noi am face lucrurile extrem de repede, dar nu le putem face singuri. Aceste patru partide, dacă vrem să rămânem împreună şi pro-europeni la guvernare, trebuie să cădem toţi de acord asupra ritmului reformelor”.

„Cred că tonul (reformelor – n.r.) trebuie dat la administraţia centrală, pentru că acolo sunt şi deciziile centrale, inclusiv legislaţia, şi cred că ar trebui să fie şi bunul exemplu”, a mai susținut ministrul Economiei, Irineu Darău.