B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministrul Economiei: Cred că unii anti-reformiști ar jubila dacă Bolojan sau USR ar pleca de la guvernare / Noi, USR, am face reformele mai repede, dar nu le putem face singuri

Ministrul Economiei: Cred că unii anti-reformiști ar jubila dacă Bolojan sau USR ar pleca de la guvernare / Noi, USR, am face reformele mai repede, dar nu le putem face singuri

Traian Avarvarei
28 ian. 2026, 23:50
Ministrul Economiei: Cred că unii anti-reformiști ar jubila dacă Bolojan sau USR ar pleca de la guvernare / Noi, USR, am face reformele mai repede, dar nu le putem face singuri
Irineu Darău (USR), ministrul Economiei. Sursa foto: Irineu Darău / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Darău despre amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare
  2. Darău (USR): Noi am face reformele mai repede, dar singuri nu putem

Irineu Darău (USR), ministrul Economiei, a declarat că votarea bugetului pe 2026 și pachetul de măsuri în administrația centrală ar trebui să fie începutul a doi ani veritabil neelectorali de reformare a României. Acesta a mai afirmat că USR ar face reformele mai repede, dar „nu le putem face singuri”. Prin urmare, ministrul crede că toate partidele din coaliție ar trebui să-și asume public niște angajamente ferme.

Ce spune Darău despre amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare

Întrebat la Digi24 despre amenințările repetate ale PSD cu ieșirea de la guvernare, Irineu Darău a răspuns că, odată intrate la guvernare, depinzând unele de celelalte, partidele trebuie să cadă de acord asupra ritmului reformelor.

„Domnul premier Bolojan mi se pare organizat și axat pe reformă. Noi l-am susținut și îl susținem, nu văd cu ce ar ajuta schimbarea lui. Cred că nu doar ar încetini spiritul de reformă, dar cred că poate și ar deraia acest tren al reformei. De ce am crede că ar fi mai bine, de ce am crede că s-ar accelera lucrurile? (…)

Poate, undeva, oamenii anti-reformiști, și nu cred că sunt doar într-un singur partid, și nu cred că este un partid cu adevărat anti-reformist azi la guvernare, dar sunt unii anti-reformă. Și cred că unii oameni anti-reformiști ar jubila dacă domnul Bolojan ar pleca de la guvernare, ar jubila dacă USR n-ar mai fi la guvernare, pentru că îi deranjează uneori că sunt și oameni profund reformiști”, a mai declarat ministrul Economiei, la Digi24.

Darău (USR): Noi am face reformele mai repede, dar singuri nu putem

Acesta a mai afirmat că dacă ar fi după USR, reformele s-ar face mai repede, dar situația nu depinde doar de ei: „Acum, dacă m-aş uita la spiritul de reformă accelerat al USR-ului, care pentru asta am intrat în politică, noi am face lucrurile extrem de repede, dar nu le putem face singuri. Aceste patru partide, dacă vrem să rămânem împreună şi pro-europeni la guvernare, trebuie să cădem toţi de acord asupra ritmului reformelor”.

„Cred că tonul (reformelor – n.r.) trebuie dat la administraţia centrală, pentru că acolo sunt şi deciziile centrale, inclusiv legislaţia, şi cred că ar trebui să fie şi bunul exemplu”, a mai susținut ministrul Economiei, Irineu Darău.

Tags:
Citește și...
„Un suflet mic și murdar”. CTP dezvăluie o conversație cu Crin Antonescu și de ce consideră că l-a evaluat greșit
Politică
„Un suflet mic și murdar”. CTP dezvăluie o conversație cu Crin Antonescu și de ce consideră că l-a evaluat greșit
Surse: Guvernul pregătește un „Fond al Sărăciei” pentru localitățile care nu se pot autofinanța. Cum va funcționa sistemul
Politică
Surse: Guvernul pregătește un „Fond al Sărăciei” pentru localitățile care nu se pot autofinanța. Cum va funcționa sistemul
De ce Bulgaria e în zona euro și România nu? Explicațiile lui Bolojan (VIDEO)
Economic
De ce Bulgaria e în zona euro și România nu? Explicațiile lui Bolojan (VIDEO)
Bolojan, conferință comună cu Merz: „Germania e principalul partener economic al României. Ne propunem să dezvoltăm această colaborare”. Ce au discutat cei doi oficiali (VIDEO)
Politică
Bolojan, conferință comună cu Merz: „Germania e principalul partener economic al României. Ne propunem să dezvoltăm această colaborare”. Ce au discutat cei doi oficiali (VIDEO)
Ilie Niță, traseist politic cu probleme penale, a fost hirotonit preot. Cum explică Arhiepiscopia
Politică
Ilie Niță, traseist politic cu probleme penale, a fost hirotonit preot. Cum explică Arhiepiscopia
Ilie Bolojan a fost primit cu onoruri militare de cancelarul german Friedrich Merz. O temă sensibilă: Europa cu două viteze (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a fost primit cu onoruri militare de cancelarul german Friedrich Merz. O temă sensibilă: Europa cu două viteze (VIDEO)
PSD se îndreaptă pas cu pas spre AUR. Partidul lui Grindeanu amenință cu alegeri anticipate. „Să nu ne facă să ne arătăm adevărata forță”
Politică
PSD se îndreaptă pas cu pas spre AUR. Partidul lui Grindeanu amenință cu alegeri anticipate. „Să nu ne facă să ne arătăm adevărata forță”
Propaganda anti-occidentală are succes. Rușii cred că sunt înconjurați doar de puteri ostile
Politică
Propaganda anti-occidentală are succes. Rușii cred că sunt înconjurați doar de puteri ostile
Scandal nesfârșit în Coaliție. PSD îl acuză pe Bolojan că întârzie programul de relansare economică. Ce spune premierul
Politică
Scandal nesfârșit în Coaliție. PSD îl acuză pe Bolojan că întârzie programul de relansare economică. Ce spune premierul
Vizita premierului Bolojan la Berlin. Agenda include o întâlnire cu cancelarul Friedrich Merz
Politică
Vizita premierului Bolojan la Berlin. Agenda include o întâlnire cu cancelarul Friedrich Merz
Ultima oră
23:54 - Impactul uriaș al inteligenței artificiale. Multe joburi și firme vor dispărea
23:19 - Anchetă în desfășurare: Un bărbat a murit din cauza unei bacterii din alimente
23:14 - O femeie a rămas fără casă, mașină și bani, după ce a fost păcălită de niște escroci sentimentali: „Aveam atenția cuiva și-mi plăcea atenția asta”
22:37 - Compania Atlassib se poate închide după 33 de ani. Ce a anunțat Ilie Carabulea
22:37 - „Un suflet mic și murdar”. CTP dezvăluie o conversație cu Crin Antonescu și de ce consideră că l-a evaluat greșit
22:04 - Val de ironii după ce un ministru din Malaysia a spus că stresul la serviciu te poate face homosexual: „Deci în parlament nu se muncește?” (FOTO)
21:51 - Tânăr român găsit mort în Turcia, după o lună de căutări. Trupul a fost recuperat din Golful Izmit
21:15 - Surse: Guvernul pregătește un „Fond al Sărăciei” pentru localitățile care nu se pot autofinanța. Cum va funcționa sistemul
21:15 - Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile: Ce se întâmplă cu analizele decontate în fiecare lună
20:42 - Datoria publică a României a atins un nivel critic. Ce se întâmplă cu banii statului