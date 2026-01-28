Ilie Bolojan a fost primit cu onoruri militare de cancelarul german Friedrich Merz. O temă sensibilă: Europa cu două viteze (VIDEO)

Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită de lucru de două zile la Berlin, în Germania, iar în această după-amiază a fost primit cu onoruri militare de cancelarul federal Friedrich Merz.

Ce discută Bolojan cu Merz

Cei doi discută despre relațiile bilaterale, schimburi comerciale, dar și despre contractele pentru Armată, după ce România a primit 16,6 miliarde de euro în cadrul , care trebuie cheltuiți până în 2030. Și asta prin prisma faptului că avem achiziții comune cu Germania. Potrivit documentelor, România ia, împreună cu nemții, trei sisteme de apărare antiaeriană care completează sistemul Patriot și două sisteme centralizare pentru comandă antiaeriană.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, „vizita premierului se înscrie în cadrul relației excelente dintre România și Germania care, deși nu se întemeiază formal pe un Parteneriat Strategic propriu-zis, are caracter strategic și pune accent pe domenii de interes actuale și de perspectivă, precum cooperarea economică și comercială, afaceri europene și securitate.”

Pe de altă parte, vizita lui Bolojan în Germania vine într-un context care naște multe semne de întrebare. Berlinul a reluat ideea , în care să fie urmate deciziile a șase state europene Germania, Franța, Italia, Polonia, Spania și Olanda. Adică o uniune în care există șase „mari” care dictează celorlalți care sunt lăsați la periferia acestui nucleu.

Germania, cel mai mare investitor în România

Germania este cel mai important partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor românești, precum și principalul investitor în economia românească. În 2024, schimburile comerciale bilaterale au fost de circa 42 miliarde euro, din care exporturi de 19 miliarde și importuri în valoare de 23 miliarde euro.

Pe de altă parte, românii constituie a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania, cu aproximativ 910.000 de persoane. Peste 90.000 dintre membrii comunității românești au primit cetățenie germană. Lor li se adaugă cei aproximativ 500.000 etnici germani originari din România.