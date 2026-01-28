B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan a fost primit cu onoruri militare de cancelarul german Friedrich Merz. O temă sensibilă: Europa cu două viteze (VIDEO)

Ilie Bolojan a fost primit cu onoruri militare de cancelarul german Friedrich Merz. O temă sensibilă: Europa cu două viteze (VIDEO)

Adrian A
28 ian. 2026, 15:58
Ilie Bolojan a fost primit cu onoruri militare de cancelarul german Friedrich Merz. O temă sensibilă: Europa cu două viteze (VIDEO)
Sursă foto: Captură video Guvernul României
Cuprins
  1. Ce discută Bolojan cu Merz
  2. Germania, cel mai mare investitor în România

Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită de lucru de două zile la Berlin, în Germania, iar în această după-amiază a fost primit cu onoruri militare de cancelarul federal Friedrich Merz.

Ce discută Bolojan cu Merz

Cei doi discută despre relațiile bilaterale, schimburi comerciale, dar și despre contractele pentru Armată, după ce România a primit 16,6 miliarde de euro în cadrul programului SAFE, care trebuie cheltuiți până în 2030. Și asta prin prisma faptului că avem achiziții comune cu Germania. Potrivit documentelor, România ia, împreună cu nemții, trei sisteme de apărare antiaeriană care completează sistemul Patriot și două sisteme centralizare pentru comandă antiaeriană.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, „vizita premierului se înscrie în cadrul relației excelente dintre România și Germania care, deși nu se întemeiază formal pe un Parteneriat Strategic propriu-zis, are caracter strategic și pune accent pe domenii de interes actuale și de perspectivă, precum cooperarea economică și comercială, afaceri europene și securitate.”

Pe de altă parte, vizita lui Bolojan în Germania vine într-un context care naște multe semne de întrebare. Berlinul a reluat ideea „Europei cu două viteze”, în care să fie urmate deciziile a șase state europene Germania, Franța, Italia, Polonia, Spania și Olanda. Adică o uniune în care există șase „mari” care dictează celorlalți care sunt lăsați la periferia acestui nucleu.

Germania, cel mai mare investitor în România

Germania este cel mai important partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor românești, precum și principalul investitor în economia românească. În 2024, schimburile comerciale bilaterale au fost de circa 42 miliarde euro, din care exporturi de 19 miliarde și importuri în valoare de 23 miliarde euro.

Pe de altă parte, românii constituie a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania, cu aproximativ 910.000 de persoane. Peste 90.000 dintre membrii comunității românești au primit cetățenie germană. Lor li se adaugă cei aproximativ 500.000 etnici germani originari din România.

Tags:
Citește și...
Ilie Niță, traseist politic cu probleme penale, a fost hirotonit preot. Cum explică Arhiepiscopia
Politică
Ilie Niță, traseist politic cu probleme penale, a fost hirotonit preot. Cum explică Arhiepiscopia
PSD se îndreaptă pas cu pas spre AUR. Partidul lui Grindeanu amenință cu alegeri anticipate. „Să nu ne facă să ne arătăm adevărata forță”
Politică
PSD se îndreaptă pas cu pas spre AUR. Partidul lui Grindeanu amenință cu alegeri anticipate. „Să nu ne facă să ne arătăm adevărata forță”
Propaganda anti-occidentală are succes. Rușii cred că sunt înconjurați doar de puteri ostile
Politică
Propaganda anti-occidentală are succes. Rușii cred că sunt înconjurați doar de puteri ostile
Scandal nesfârșit în Coaliție. PSD îl acuză pe Bolojan că întârzie programul de relansare economică. Ce spune premierul
Politică
Scandal nesfârșit în Coaliție. PSD îl acuză pe Bolojan că întârzie programul de relansare economică. Ce spune premierul
Vizita premierului Bolojan la Berlin. Agenda include o întâlnire cu cancelarul Friedrich Merz
Politică
Vizita premierului Bolojan la Berlin. Agenda include o întâlnire cu cancelarul Friedrich Merz
Raluca Turcan: A coborî vârsta răspunderii penale nu responsabilizează copilul, ci îl stigmatizează
Politică
Raluca Turcan: A coborî vârsta răspunderii penale nu responsabilizează copilul, ci îl stigmatizează
CTP: Nicușor Dan are relații foarte bune cu PSD, dar n-am văzut să-l susțină pe Bolojan. Poate să vină momentul în care-l va sacrifica pe premier, păstrează asta în mânecă (VIDEO)
Politică
CTP: Nicușor Dan are relații foarte bune cu PSD, dar n-am văzut să-l susțină pe Bolojan. Poate să vină momentul în care-l va sacrifica pe premier, păstrează asta în mânecă (VIDEO)
CTP, după ce Bolojan a vorbit despre un guvern minoritar: „Consider că această eventualitate e binevenită”. Argumentele gazetarului (VIDEO)
Politică
CTP, după ce Bolojan a vorbit despre un guvern minoritar: „Consider că această eventualitate e binevenită”. Argumentele gazetarului (VIDEO)
Radu Marinescu, nouă reacție la acuzația de plagiat: „Toată această chestiune se poate lămuri, din punctul meu de vedere, printr-o hotărâre judecătorească definitivă” (VIDEO)
Politică
Radu Marinescu, nouă reacție la acuzația de plagiat: „Toată această chestiune se poate lămuri, din punctul meu de vedere, printr-o hotărâre judecătorească definitivă” (VIDEO)
Ce se întâmplă cu spitalele finanțate din PNRR și centrele pentru marii arși? Ministrul Sănătății explică: „E un proces istoric pentru sănătatea românească”
Politică
Ce se întâmplă cu spitalele finanțate din PNRR și centrele pentru marii arși? Ministrul Sănătății explică: „E un proces istoric pentru sănătatea românească”
Ultima oră
16:56 - Ghid ruletă, blackjack & baccarat live 2026
16:47 - Un şofer român de TIR a aflat din presa italiană că a murit
16:43 - Toto Dumitrescu în fața unei noi decizii a instanței. Ce au stabilit judecătorii în dosarul accidentului
16:37 - Traian Băsescu își ia indemnizația de fost șef al statului înapoi. Câți bani are de recuperat fostul președinte
16:21 - Ilie Niță, traseist politic cu probleme penale, a fost hirotonit preot. Cum explică Arhiepiscopia
16:02 - Marian Godină intră în competița Survivor, însă nu singur. Ce concurenți noi vor apărea în emisiune
16:00 - România testează un sistem de anticipare a replicilor seismice, inspirat de modelele internaționale. Cum ar putea ajuta tehnologia la gestionarea riscului seismic
15:59 - Vreme capricioasă în luna februarie. Episoadele de ger vor alterna cu perioadele de vreme primăvăratică
15:34 - Un nou val de concedieri. Compania a anunțat că va da afară aproximativ 16.000 de angajați: „Înțeleg că este o veste dificilă”
15:27 - VIDEO: Beneficii sociale considerate insuficiente pentru copiii cu dizabilități. Ce spune ministrul Muncii despre majorarea ajutoarelor