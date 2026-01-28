B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
28 ian. 2026, 17:19
Premierul Ilie Bolojan și cancelarul german Friedrich Merz, într-o conferință de presă comună la Berlin. Sursa foto: Captură video - Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Bolojan: Am discutat cu Merz despre creșterea investițiilor
  2. Bolojan și Merz, planuri pentru investițiile în Apărare
  3. Bolojan, mesaj pentru comunitățile de români și germani

Ilie Bolojan se află într-o vizită de lucru de două zile în Berlin, Germania. Premierul a fost primit cu onoruri militare de cancelarul german Friedrich Merz. La finalul întrevederii, cei doi au susținut o conferință de presă comună, în care au vorbit despre relațiile bilaterale, interesele economice și de securitate ale celor două țări.

Bolojan: Am discutat cu Merz despre creșterea investițiilor

La începutul conferinței, Bolojan a lăudat discuția „aplicată” pe care a avut-o cu Merz.

„Germania este principalul partener economic al României. Comerțul bilateral a depășit 42 de miliarde de euro în 2024. Ne așteptăm la aceeași tendință și în 2025. Investițiile germane sunt de peste 18 miliarde de euro. Peste 10.000 de companii cu capital german sunt active în România, având peste 200.000 de angajați români. Asta înseamnă locuri de muncă, transfer de tehnologie și stabilitate. Dar, dincolo de cifre, înseamnă încredere între România și Germania.

Ne propunem să dezvoltăm această colaborare. Am discutat astăzi cu domnul cancelar Merz despre creșterea investițiilor în domenii strategice precum energie, industrie, și apărare, inclusiv prin valorificarea instrumentelor europene, precum programul SAFE. Sunt domenii care vor decide competitivitatea Europei în următorii ani și unde România vrea să fie un partener pe care să te poți baza”, a declarat Ilie Bolojan.

Cei doi oficiali au vorbit și despre aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE): „I-am mulțumit domnului cancelar pentru sprijinul constant acordat acestui obiectiv. România își dorește să aibă standarde mai bune, politici publice mai eficiente și mai multă credibilitate internațională. De aceea, ne-am propus să finalizăm acest proces de aderare anul acesta”.

Bolojan și Merz, planuri pentru investițiile în Apărare

„Memorandumul pe care astăzi îl vor semna cele două ministere ale Apărării este un instrument practic care ne permite să ne modernizăm industria de apărare și să răspundem mai rapid nevoilor de securitate.

România și Germania împărtășesc aceeași viziune despre importanța restabilirii păcii și securității în regiunea Mării Negre.
I-am prezentat domnului cancelar obiectivele și acțiunile noastre pentru apărarea Flancului Estic și asigurarea securității în zona Mării Negre. Apărarea aeriană este una din prioritățile noastre, iar contribuția Germaniei în acest domeniu este necesară și apreciată.

În ceea ce privește Ucraina, susținem toate eforturile pentru a se ajunge la pace justă și durabilă. Atacurile Rusiei asupra civililor și asupra infrastructurii critice, inclusiv energetice, afectează grav populația și de aceste lucruri trebuie să ținem cont în deciziile noastre politice și de securitate.

Pentru România, Republica Moldova este o prioritate strategică. Stabilitatea Chișinăului și parcursul său european contează pentru întreaga regiune. În acest context, rolul Uniunii Europene este esențial, iar deschiderea cât mai curând a negocierilor de aderare ar fi un semnal important pentru cetățeni și pentru securitatea regională”, a mai declarat premierul român, în cadrul conferinței.

Bolojan, mesaj pentru comunitățile de români și germani

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a ținut să mulțumească, în mesajul său, germanilor pentru modul în care îi primesc pe români în țara lor: „Relația dintre România și Germania nu este doar despre instituții și politici. Mulțumesc Germaniei pentru sprijinul acordat românilor care trăiesc, muncesc și se integrează în societatea germană. În același timp, mulțumesc pentru sprijinul oferit comunității germane din România, sașii și șvabii, prin proiecte care contribuie la păstrarea identității lor și pentru promovarea patrimoniului cultural pe care îl reprezintă aceste comunități pentru România”.

